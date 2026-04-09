Garante privacy, indagato per corruzione ex Ad Ita Airways Lazzerini

L’ex amministratore delegato di Ita Airways, Fabio Lazzerini, risulta indagato nell’inchiesta che riguarda i vertici del Garante per la privacy. La Procura di Roma gli contesta l’ipotesi di corruzione. Proprio questa mattina, la Guardia di Finanza ha svolto accessi negli uffici della compagnia per acquisire documenti. Al centro degli accertamenti le carte “Volare Classe Executive”, dal valore di circa 6mila euro, considerate tra i possibili benefici finiti sotto esame.

Pm Roma dispone acquisizione atti assegnazione tessere Ita

Il Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza ha infatti acquisito documenti presso la sede di Ita Airways, su disposizione della Procura di Roma. L’attività si inserisce nell’ambito dell’indagine che coinvolge i vertici del Garante per la protezione dei dati personali, ai quali vengono contestati a vario titolo i reati di peculato e corruzione.

Al centro degli accertamenti vi sono alcune tessere Volare Classe Executive, che secondo l’ipotesi accusatoria sarebbero state rilasciate come benefit agli indagati per interrompere una procedura sanzionatoria. Dagli atti emerge inoltre un approfondimento sulla procedura sanzionatoria avviata nei confronti di Meta in relazione alla commercializzazione degli smart glass. Secondo gli investigatori, i dispositivi presenterebbero criticità rilevanti sotto il profilo della tutela della privacy, sia per gli utilizzatori, sia per i soggetti terzi potenzialmente ripresi o registrati. Un passaggio dell’indagine richiama anche l’evento ComoLake 2024, svoltosi il 16 ottobre, durante il quale Meta partecipò come partner, con uno spazio dimostrativo dedicato proprio agli occhiali intelligenti. Nella documentazione acquisita si fa riferimento anche a una memoria difensiva della società, in cui viene citato un intervento pubblico favorevole ai dispositivi da parte di un componente del Garante. I magistrati disposero l’acquisizione di tutta la documentazione relativa alle spese sostenute dall’Autorità, incluse quelle per vitto, alloggio e missioni, oltre a ogni altro onere. Verranno inoltre esaminati gli atti riguardanti istruttorie che coinvolgono Meta e Asi Abruzzo, al fine di verificare eventuali irregolarità rilevanti sotto il profilo penale.

Ita: “Fornita piena collaborazione ad autorità competenti”

“In merito alle notizie diffuse a mezzo stampa relative alle attività di indagine in corso da parte della Procura di Roma aventi ad oggetto il Garante per la protezione dei dati personali”, Ita Airways conferma “di aver fornito piena collaborazione alle autorità competenti, mettendo a disposizione in maniera trasparente le informazioni richieste in data odierna”. Così la società in una nota.

Ita Airways precisa, inoltre, “che le informazioni richieste si riferiscono a una gestione precedente e ribadisce la propria totale disponibilità a supportare ogni ulteriore accertamento da parte della magistratura”.