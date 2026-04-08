Chieti, 14enne muore per arresto cardiaco mentre gioca a tennis

Un ragazzo di 14 anni, residente a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, è morto a causa di un arresto cardiaco mentre si trovava all’interno di un impianto sportivo. La tragedia si è consumata a Sambuceto, nella struttura della Cittadella dello sport, dove il giovane si era recato per svolgere un allenamento di tennis.

Secondo una prima ricostruzione, il 14enne si è improvvisamente accasciato al suolo durante l’attività sportiva, sotto gli occhi delle persone presenti. Immediato l’allarme e l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti rapidamente gli operatori sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarlo. È stato utilizzato anche un defibrillatore automatico, nel tentativo di far ripartire il cuore del ragazzo.

Dopo le prime manovre di emergenza, il giovane è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale più vicino, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime. Nonostante gli sforzi dei medici, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

La notizia ha profondamente colpito la comunità locale, dove il ragazzo era conosciuto. Sono in corso gli accertamenti per chiarire con esattezza le cause dell’arresto cardiaco e ricostruire ogni dettaglio dell’accaduto.