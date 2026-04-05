Incidente sulla A21, muore bimbo di 8 anni

Un bambino di 8 anni è morto in un incidente sull’autostrada A21 Torino-Piacenza. Un’auto e una moto, su cui viaggiava il piccolo, si sono scontrate nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l’uscita di Asti Est, in direzione di Torino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale della sottosezione di Alessandria Ovest per fare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 16.30. Inutile per il piccolo l’intervento del 118, che ha utilizzato anche l’elisoccorso: troppo gravi le condizioni del bambino. Il padre è rimasto ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita.