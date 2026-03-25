Torino, rapina una donna in sedia a rotelle: le immagini dell’aggressione

Lo scorso 11 marzo ha rapinato una quarantasette con disabilità, in sedia a rotelle, in compagnia della figlia diciannovenne nei pressi del supermercato Conad di Corso Romania a Torino. Le indagini di natura tecnica e testimoniale, affidate alla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri Oltre Dora, hanno permesso agli investigatori di individuare l’autore, un ventitreenne marocchino, senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia, e il suo complice, conterraneo ventinovenne, anch’egli senza fissa dimora, entrambi gravitanti nella zona nord del capoluogo. L’aggressione era stata brutale: uno dei due presunti malfattori aveva dapprima malmenato la diciannovenne che tentava di difendere la madre, costretta su di una sedia a rotelle, per poi impossessarsi delle collane e fuggire con il complice sul monopattino. Il 16 marzo scorso sono scattate le manette ai polsi per il ventitreenne, individuato in Piazza

Repubblica di Torino dagli investigatori dell’Arma e arrestato in stato di fermo in quanto gravemente indiziato dei reati di “rapina aggravata in concorso” e “lesioni personali aggravate in concorso”.