Terremoto oggi a Massa Carrara: magnitudo 4, nessun danno

Un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato dall’Ingv a 3 chilometri a nord est di Fosdinovo, in provincia di Massa e Carrara, alle 8.13 di questa mattina.
Il sisma è stato localizzato a una profondità di 11 km. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone.
Giani: “Verifiche in corso”
“Terremoto di magnitudo ML 4.0 in provincia di Massa-Carrara con epicentro a Fosdinovo, scossa avvertita in molte zone della Toscana. Verifiche in corso con il sistema regionale di Protezione Civile”. Lo scrive sui social il presidente della Toscana Eugenio Giani.