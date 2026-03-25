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mercoledì 25 marzo 2026

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Terremoto oggi a Massa Carrara: magnitudo 4, nessun danno

Terremoto oggi a Massa Carrara: magnitudo 4, nessun danno
LaPresse
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Giani: “Verifiche in corso”

Un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato dall’Ingv a 3 chilometri a nord est di Fosdinovo, in provincia di Massa e Carrara, alle 8.13 di questa mattina.

Il sisma è stato localizzato a una profondità di 11 km. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone.

Giani: “Verifiche in corso”

“Terremoto di magnitudo ML 4.0 in provincia di Massa-Carrara con epicentro a Fosdinovo, scossa avvertita in molte zone della Toscana. Verifiche in corso con il sistema regionale di Protezione Civile”. Lo scrive sui social il presidente della Toscana Eugenio Giani.

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