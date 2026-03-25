Emergency, a Pasqua arriva la “Colomba di Pace” per supportare le vittime di guerra

Emergency scende in piazza per la pace e quale occasione migliore, se non la Pasqua? Dal 26 al 29 marzo, grazie al supporto di circa 3mila volontari e volontarie, sarà possibile acquistare in tutta Italia la “Colomba della Pace” con cui sostenere le attività umanitarie dell’organizzazione nel nostro Paese e nel resto del mondo. Un piccolo gesto concreto per dire no alla guerra e alle vittime che provoca dal Medio Oriente all’Ucraina, passando per contesti critici come quello del Sudan.

Le colombe pasquali realizzate dalla pasticceria Vergani per conto di Emergency. (Foto: Ufficio stampa)

Da oltre 30 anni, Emergency opera in zone colpite dai conflitti e porta cure mediche gratuite alle vittime che, nella maggioranza dei casi, sono civili. Oggi è attiva in 9 Paesi nel mondo e finora ha offerto assistenza a 13 milioni di persone. In un momento storico in cui i piani di riarmo e la prospettiva bellica tornano a essere dominanti nel dibattito politico e nell’immaginario collettivo, la colomba, simbolo universale di pace e armonia, che ha radici antiche in diverse culture e religioni, può quindi diventare veicolo per riaffermare il bisogno di solidarietà e pace, oggi più che mai.

Il dolce, realizzato dalla storica pasticceria Vergani, ha un peso di 750 grammi, è composto da ingredienti semplici e di qualità (farina, lievito madre naturale, burro e uova fresche da allevamento a terra). Farcita con scorze di arancia candite italiane e decorata con glassa di zucchero e mandorle, la colomba sarà disponibile a un prezzo di 20 euro.

La colomba pasquale e la shopper che Emergency porterà in centinaia di piazze italiane. (Foto: Ufficio stampa)

La colomba sarà consegnata in una shopper omaggio in cotone naturale realizzata da Massimo Pesce, in edizione speciale in collaborazione con la tipografia atipicapress. Oltre che in centinaia di piazze italiane, sarà possibile acquistare il dolce anche sul sito dell’ong dal 27 febbraio al 29 marzo e nei negozi di Milano, Torino, Roma, Genova e Pisa, dal 27 febbraio al 4 aprile.