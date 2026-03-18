Roma, a Monte Mario “InControCulture 2026”: tre giorni di eventi culturali, artistici e sportivi contro il razzismo

In coincidenza del 21 marzo, Giornata Internazionale contro la discriminazione razziale, nel Municipio XIV di Roma (Monte Mario) è in arrivo “InControCulture 2026”: tante iniziative particolarmente dirette a giovani e scuole per promuovere l’inclusione e la lotta contro ogni forma di razzismo.

Dopo il successo dello scorso anno, infatti, il 21, 22 e il 26 marzo tornano nel territorio municipale i moltissimi eventi gratuiti di “InControCulture”, realizzati dalla vasta rete di associazioni della “Rete Migranti per la promozione della cultura dell’accoglienza”, con il supporto del Municipio XIV Roma Monte Mario, Asl Roma 1, Samifo – Salute Migranti Forzati e Forum Terzo Settore del Lazio.

Per queste tre giornate di attivazione comunitaria contro il razzismo di “InControCulture 2026”, colme di iniziative soprattutto per i giovani, in particolare studenti e studentesse, è stata scelta come sede altamente simbolica il Parco Dominique Green di via S. Igino Papa 89, nel cuore del quartiere Primavalle di Roma. Un luogo intitolato da Roma Capitale a un minorenne statunitense, condannato a morte per omicidio e rapina, da lui non commessi, ma egualmente giustiziato in Texas nel 2004.

Sabato 21 e domenica 22 marzo si svolgeranno laboratori artistici, mostre, spettacoli teatrali e ludici per bambini e altri eventi e attività culturali e si potranno anche gustare ottimi cibi etnici. “InControCulture 2026” si concluderà giovedì 26 marzo alle ore 10,00 con la “Marcia della Pace” degli studenti delle scuole del quartiere , che terminerà al complesso del Santa Maria della Pietà, nel giardino dietro il padiglione 26 e davanti all’ulivo piantato lo scorso anno. I ragazzi saranno coinvolti nella creazione della figura umana della pace da parte dell’Associazione Diritti al Cuore e, all’interno del Padiglione 17, nella visione di cortometraggi realizzati dai migranti seguiti dal Samifo.

Tutti gli eventi e la marcia sono organizzati e gestiti dagli organismi pubblici e del Terzo settore e dalla vasta rete di realtà associative locali, riuniti dal Municipio Roma XIV nella già ricordata “Rete Migranti”. Il progetto vede il sostegno del Forum Terzo Settore Lazio , partecipante attivo della rete, ed è sostenuto economicamente dalla Fondazione Charlemagne attraverso il programma “Periferia Capitale”.