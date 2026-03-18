Home > Cronaca > Modena, sventato assalto a portavalori: 12 fermati e ferito un poliziotto

Blitz della Polizia di Stato nel pomeriggio in un capannone in zona di campagna nel territorio comunale di Vignola, dove è stata individuata una banda di presunti rapinatori.

All’operazione hanno preso parte anche gli agenti del NOCS, reparto speciale intervenuto per mettere in sicurezza l’area. Sono state fermate 12 persone. Nel corso del blitz, secondo le prime informazioni, si sarebbe verificato un conflitto a fuoco.

Il bilancio è di dodici persone fermate. Un poliziotto è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso; le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Gli investigatori stanno ora verificando la posizione dei fermati e ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi al vaglio, quella che il gruppo stesse organizzando un assalto a un furgone portavalori lungo l’Autostrada A1.