Lazio, sabato e domenica torna ‘Un Consiglio in salute’ presso il Parco della Pace alla Pisana

“Sabato 21 e domenica 22 marzo torna “Un Consiglio in salute”, il programma gratuito di prevenzione che la Pisana sta portando avanti da circa un anno e mezzo: sabato e domenica insieme a Polo della Salute e Ciwas – Confederazione Italiana Welness e Attività sportive per la Salute, si svolgerà l’evento “21 marzo – Giornata nazionale del movimento per la salute”. Il tutto si terrà nella splendida cornice del Parco della Pace (ingresso in Via Monte Stallonara), l’area verde del Consiglio regionale”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenuto oggi alla conferenza stampa di presentazione della iniziativa, a Roma presso la Sala Etruschi alla Pisana. “Due giornate gratuite e aperte a tutti (dalle ore 10 alle 18), con un programma che si articola su tre assi: attività motoria, con sessioni dimostrative, lezioni aperte e discipline sportive accessibili a ogni età e condizione fisica; prevenzione e screening, con postazioni di controllo sanitario, consulenze nutrizionali e informazioni sui corretti stili di vita; sensibilizzazione e informazione, con momenti di confronto e materiale divulgativo orientato a promuovere la cultura del movimento come strumento di prevenzione primaria. Si tratta di una iniziativa a cui teniamo molto, che coniuga salute, sport, sociale e prevenzione. Sarà possibile, tra le altre cose, effettuare visite e screening gratuiti: tra questi, ecg in telemedicina, screening diabetologico, prevenzione malattia pelle e melanoma, screening colon retto. Inoltre, sarà possibile effettuare la donazione di sangue ( solo il sabato a partire dalle ore 8) e attività sportive. È un progetto a cui crediamo molto: bisogna diffondere la cultura della prevenzione, che costituisce un investimento e non un costo. Può generare ricadute sulla salute e sul benessere delle persone, oltre a poter consentire la diagnosi precoce e tempestiva. Inoltre, da quando siamo partiti con “Un Consiglio in salute”, uno degli obiettivi era anche quello di educare a sani e corretti stili di vita, tra cui rientra proprio lo sport. La pratica sportiva, oltre a far bene alla salute e al benessere psicofisico, rappresenta un importante momento di aggregazione e inclusione sociale, oltre a insegnare quei valori unici, soprattutto ai giovani, come impegno, sacrificio e rispetto. Colgo l’occasione per ringraziare Polo della Salute, con il Presidente, Maurizio Perazzolo, e Ciwas – Confederazione italiana Wellness e Attività sportive per la salute, a partire dal suo presidente Andrea Pambianchi. Questa manifestazione è possibile grazie alla collaborazione con Municipio XI e XII, Asl rm3, ordini professionali e tante realtà del settore. Ringrazio tutti i presenti e coloro che rendono possibile questa importante manifestazione”, conclude Aurigemma.