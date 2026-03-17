Unità d'Italia, il passaggio delle Frecce Tricolori sopra l'Altare della Patria

Sono in corso le celebrazioni per i 165 anni dell’unità d’Italia. Nella Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona d’alloro all’Altare della Patria a Roma, accompagnato, tra gli altri, dalla premier Giorgia Meloni. Dopo l’esecuzione dell’inno d’Italia, è andato in scena lo spettacolo delle Frecce Tricolori, che hanno sorvolato la capitale lasciandosi alle spalle il tricolore disegnato dalle scie di fumo colorate.