Napoli, palazzina di due piani a rischio crollo ad Arzano: sgomberate 4 famiglie

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato d’urgenza questa sera il Centro coordinamento soccorsi in relazione allo sgombero di una palazzina di due piani, nel Comune di Arzano (Napoli) dove, nel pomeriggio odierno, sono state rinvenute alcune importanti lesioni perimetrali. I quattro nuclei familiari, composti da sette adulti e due bambini, residenti nella palazzina, sono stati collocati in accoglienza in un albergo a spese del Comune e sono attentamente seguiti dai servizi sociali e dalla protezione civile comunale. Le forze di polizia effettueranno passaggi frequenti e soste prolungate in servizio antisciacallaggio nell’area, a supporto della polizia locale e la Asl Napoli 2 nord ha assicurato la più ampia disponibilità per ogni eventuale necessità sanitaria delle famiglie.