Elena Rebeca Burcioiu rintracciata a Firenze: era scomparsa da Foggia

La polizia di Stato ha rintracciato a Firenze,in buone condizioni di salute, Elena Rebeca Burcioiu, 25enne scomparsa lo scorso 2 marzo da Foggia.

La giovane, arrivata a Foggia per lavorare come bracciante, aveva iniziato a svolgere attività di prostituzione lungo la SS16, è stata vista l’ultima volta lungo quella strada, in aperta campagna. A denunciare la scomparsa è stata l’amica con cui condivideva l’abitazione.