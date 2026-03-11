Fine vita, Cappato: archiviate le accuse di aiuto al suicidio per due casi

Il Tribunale di Milano ha archiviato le accuse di aiuto al suicidio nei confronti di Marco Cappato per i casi di Elena Altamira, la 69enne veneta malata oncologica che il 2 agosto 2022 si è recata in Svizzera per il suicidio assistito, e dell’82enne R. N. che lo ha fatto il 25 novembre 2022, entrambi malati terminali. La gip Sara Cipolla ha accolto la richiesta di archiviazione del pm Luca Gaglio e della ex aggiunta Tiziana Siciliano secondo cui differenziare nell’accesso al suicidio assistito fra pazienti che per “rimanere in vita necessitano (anche) di trattamenti di sostegno vitale” e altri “che necessitano solo di trattamenti terapeutici e per i quali i mezzi di sostegno vitale” sono “soltanto prossimi” nel tempo a causa di “fattori del tutto accidentali, che dipendono dal tipo di patologia” è “contrario all’articolo 3 della Costituzione”. Il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni è al centro anche di un’altra vicenda giudiziaria in Tribunale a Firenze per un caso analogo che riguarda Massimiliano Scalas, 44enne di San Vincenzo (Livorno), affetto da sclerosi multipla, accompagnato nella Confederazione dall’esponente radicale.

Il Tribunale di Milano: “Insistere sarebbe stato non dignitoso”

Nelle 16 pagine del provvedimento si legge che, alla luce della più recente sentenza della Corte Costituzionale (la 66 del 2025) sul fine vita, l’accesso al suicidio assistito per l’uomo e la donna che sono stati accompagnati in Svizzera dal tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, è avvenuto per “malati” che sono “tenuti in vita a mezzo” di un trattamento “di sostegno vitale” inteso proprio come già “medicalmente previsto”. Ad esempio il “nuovo ciclo di chemioterapia” che era stato “prospettato” ad Altamira o il “posizionamento PEG” per R.N., da entrambi “rifiutato” perché “inutile”, sarebbe stato un “accanimento terapeutico” secondo la “scienza medica”. Insistere sarebbe stato non “dignitoso” per la “sensibilità e la percezione” dei due pazienti.