Morto il bambino a cui era stato trapiantato un cuore danneggiato. La mamma: “Ora una fondazione a suo nome”

È morto a Napoli il bambino al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. Lo ha comunicato l’ospedale in una nota: “Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche. La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore”.

La mamma: “Con lui fino all’ultimo. Ora una fondazione a suo nome”

“Lunedì andrò a firmare dal notaio per fare una fondazione a nome di Domenico. Se ne occuperà il mio avvocato. Voglio farlo perché Domenico non sia dimenticato e per aiutare altri bambini”. Lo ha detto a ‘Mi Manda Rai Tre’ Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo vittima di trapianto fallito che stamattina è deceduto nell’ospedale Monaldi di Napoli. “Mi hanno chiamata stanotte, verso le 4, dicendomi che la situazione stava peggiorando, perché la macchina, l’Ecmo, stava iniziando a rallentare. Sono rimasta fino all’ultimo, fino a quando si è spenta la macchina. Ed è finita”, ha aggiunto.

Meloni: “L’Italia intera si stringe nel dolore”

“L’Italia intera si stringe nel dolore per la scomparsa del piccolo Domenico, un guerriero che non sarà dimenticato. Alla mamma Patrizia, al papà Antonio e a tutti i suoi cari rivolgo, a nome mio e del Governo, il più sincero abbraccio e il più profondo cordoglio. Sono certa che le autorità competenti faranno piena luce su questa terribile vicenda”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Tajani: “Il coraggio della sua mamma sia d’esempio a tutti noi”

“Un preghiera per il piccolo Domenico. Che Dio possa accoglierlo tra le sue braccia. Il coraggio della sua mamma, Patrizia, sia d’esempio a tutti noi. Oggi ci stringiamo al suo dolore. Un dolore che sento mio dal profondo del cuore. Riposa in pace, piccolo angelo”. Lo scrive sui social il vicepremier, Antonio Tajani.

Sindaco: “Pronti a garantire sostegno a famiglia”

“È fortissimo il dolore nostro e di tutta la Città di Napoli per la morte del piccolo Domenico. Abbiamo seguito questa drammatica vicenda col massimo rispetto. Ci stringiamo alla famiglia in un grande abbraccio e come Amministrazione siamo pronti a garantire ogni forma di sostegno”. Lo scrive sui social il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Ordine medici: “Perdita giovane vita è ferita per intera comunità”

“L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e provincia esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa del piccolo paziente ricoverato presso l’Ospedale Monaldi”. È quanto si legge in una nota. “In questo momento di immenso dolore, l’Ordine si stringe con sincera partecipazione attorno alla famiglia, alla quale rivolge un pensiero di vicinanza e rispetto per la sofferenza che sta attraversando. Un sentimento di solidale prossimità è rivolto anche alla comunità dei medici, infermieri e di tutti i professionisti sanitari dell’Azienda Ospedaliera dei Colli. La perdita di una giovane vita rappresenta una ferita profonda per l’intera comunità sanitaria e civile. L’Ordine rinnova il proprio sostegno ai tanti colleghi che continuano ogni giorno a operare al servizio dei pazienti e delle loro famiglie”, conclude la nota.