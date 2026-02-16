Commesso palestinese allontana tifosi israeliani in uno store di Milano-Cortina 2026, smentito licenziamento: “Solo spostato di turno”

Fa allontanare un gruppo di tifosi israeliani con tanto di bandiere dicendo “Palestina libera” più volte. Per questo motivo un commesso palestinese, dipendente di un negozio ufficiale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 è stato licenziato.

“Del dipendente allo store siamo stati informati, è accaduto quattro giorni fa. Non è un dipendente di Milano Cortina ma di un ‘subcontractor’. Siamo intervenuti nel ricordare il rispetto delle regole che sono valide sia per chi è dipendente diretto del comitato e sia per chi lavora come fornitore come in questo caso. Abbiamo sensibilizzato al rispetto delle regole, presuppongono non un tema legato al contenuto ma legato al comportamento e quindi evitare commenti o pensieri personali che esulano dal contesto professionale e lavorativo”, fa sapere Luca Casassa, head of Media Relations & Digital Communications della Fondazione Milano Cortina 2026, nel consueto briefing del Cio.

Il portavoce del Cio Mark Adams alla domanda su possibili minacce ai Giochi sul fronte sicurezza ha così risposto: “Le persone possono fare il tifo per il loro team e seguire il loro sport preferito in propria sicurezza. Non commentiamo le questioni che riguardano la sicurezza”.

La Fondazione precisa: “Commesso palestinese non licenziato ma spostato di turno”

La Fondazione di Milano Cortina precisa che il dipendente dello store ufficiale dei Giochi che quattro giorni fa a Cortina ha fatto allontanare un gruppo di tifosi israeliani con tanto di bandiere grifando “Palestina libera” non è stato licenziato ma è stato spostato di turno.