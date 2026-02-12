Milano, treno guasto in stazione Centrale: ritardi fino a 100 minuti

Il guasto a un convoglio ferroviario nei pressi della stazione di Milano Centrale ha causato “rallentamenti fino a 100 minuti, mentre alcuni treni Regionali hanno subito limitazioni nel percorso”. Lo fa sapere Rfi, che comunica anche che dalle 9.50 la circolazione è tornata regolare.

Casu (Pd): “Guasto a Milano, Olimpiadi e rete nel caos”

“Anche oggi a Milano basta un treno fermo per mandare in tilt la rete ferroviaria, con ritardi fino a 100 minuti sulle principali direttrici. In pieno periodo olimpico è un danno grave per pendolari, viaggiatori e per l’immagine dell’Italia. Grazie alle lavoratrici e ai lavoratori che stanno intervenendo, è sempre più evidente che manca un vero piano di prevenzione e gestione delle emergenze. Il Ministro, come sua abitudine, si limita a commentare i disservizi e a cercare ogni volta qualcuno su cui scaricare le responsabilità. Dal suo ruolo servirebbero invece serietà, programmazione e soluzioni concrete, subito”. Lo dichiara il vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera, il deputato democratico Andrea Casu.