Molise, clown ucciso da leone nel 1986: Santa Croce ricorda ‘Pagnotta’

Quarant’anni fa, il 10 febbraio 1986, Roberto Marino, in arte ‘Pagnotta’, moriva a Santa Croce di Magliano (Campobasso) dopo essere stato aggredito da un leone del circo Texas. La comunità ha ricordato ieri l’anniversario con una messa in suffragio, rinnovando la memoria di uno dei fatti di cronaca più drammatici vissuti dal paese e che all’epoca ebbe eco anche nazionale. Quel giorno il tendone non era ancora montato a causa della neve.

La ricostruzione della tragedia

Secondo le ricostruzioni, l’animale uscì dalla gabbia e aggredì Marino mentre si trovava nell’area del circo. Il figlio intervenne per soccorrerlo e rimase ferito, riuscendo però a salvarsi. Il leone si allontanò verso il centro abitato e fu successivamente abbattuto dai carabinieri. “Un brutto fatto di cronaca vissuto dalla nostra comunità e un triste ricordo”, ha commentato l’ex sindaco Giovanni Gianfelice. La figura del clown Pagnotta resta ancora oggi legata alla memoria collettiva del paese.