Ragusa, morto lo chef Di Corato: travolto da bancale di pannelli fotovoltaici

È morto ieri pomeriggio schiacciato da un bancale di pannelli fotovoltaici il cuoco giornalista Davide Di Corato, 64 anni. La tragedia è avvenuta nella sua casa in contrada Poggio Gallo a Chiaramonte Gulfi nel Ragusano.

Secondo quanto accertato dai carabinieri lo chef, originario di Torino, stava scaricandoli per installarli sul tetto della sua abitazione dove aveva realizzato un home restaurant. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per Di Corato non c’è stato nulla da fare. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte della procura di Ragusa per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.