Udine, valanga sul Monte Tiarfin: morto escursionista

È stato trovato senza vita, intorno alle 18, il corpo dello scialpinista travolto dalla valanga sul Monte Tiarfin, tra Casera Razzo e Casera Chiaverin, nel comune di Sauris, provincia di Udine. L’uomo è stato rinvenuto sotto circa un metro di neve.

La macchina dei soccorsi si è attivata con sei operatori specializzati Negh (Neve e Ghiaccio) provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Tolmezzo, altri tre dal Comando dei Vigili del Fuoco di Pordenone e sette da Belluno. Oltre al personale specializzato nel soccorso, è stato attivato l’elicottero Drago del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Venezia che, con più rotazioni, ha trasportato in quota gli operatori del Comando di Udine e le unità cinofile del Soccorso Alpino. Per il coordinamento delle operazioni è stato inviato sul posto anche il furgone UCL (Unità di Comando Locale). Sta operando anche personale della Guardia di Finanza e volontari del Soccorso Alpino. Sono in corso le operazioni del recupero della salma.