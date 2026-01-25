Migranti, naufragio nel Mediterraneo: almeno 50 morti

Il gruppo era partito dalla Tunisia e avrebbe trascorso circa 24 ore in acqua prima dei soccorsi

Un naufragio nel Mediterraneo centrale ha causato decine di vittime. Le autorità hanno confermato che un solo sopravvissuto è stato tratto in salvo a Malta. Secondo la sua testimonianza, almeno 50 migranti hanno perso la vita. Il gruppo era partito dalla Tunisia e avrebbe trascorso circa 24 ore in acqua prima dei soccorsi. Lo riferisce l’organizzazione Alarm Phone su X.

⚫Shipwreck in the Central Med!



Authorities confirm that one survivor was rescued to #Malta. According to him 50 people did not survive. The people started from #Tunisia and spent 24 hours in the water.

Our thoughts are with the families. — @alarmphone (@alarm_phone) January 25, 2026

Sea-Watch: “Soccorse 18 persone”

Inoltre nella notte la nave Sea-Watch 5 ha soccorso 18 persone a bordo di un barchino in difficoltà nel Mediterraneo. Tra i naufraghi anche due bambini piccoli. Alle persone tratte in salvo è stato assegnato il porto di Catania, dove l’imbarcazione è attesa nella giornata di lunedì. Lo rende noto la stessa Ong.