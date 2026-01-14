Chiara Ferragni prosciolta per il Pandorogate: ecco la sentenza

Il Tribunale di Milano ha prosciolto Chiara Ferragni dall’accusa di truffa aggravata per oltre 2 milioni di euro nella vicenda del Pandorogate, della pubblicità ingannevole legata alla beneficenza e alle vendite del ‘Pandoro Pink Christmas’ di Balocco del Natale 2022, nonché delle uova di Pasqua ’21-’22 di Dolci Preziosi. La sentenza di non luogo a procedere è stata letta dal giudice Ilio Mannucci Pacini nell’aula della terza sezione penale pochi istanti fa.

Caduta l’aggravante della minorata difesa dei consumatori tratti in “inganno“, che la Procura di Milano definiva nelle “modalità di veicolazione del messaggio” sul web dove Ferragni godeva di credibilità indiscussa, il reato di ‘truffa’ semplice è improcedibile e si è estinto a seguito dei risarcimenti versati dall’imprenditrice, per oltre 3,4 milioni di euro, alle associazioni dei consumatori Adicu, Codacons e a una signora di 76 anni che aveva acquistato diversi pandori per beneficenza. Tutte le parti hanno infatti ritirato le querele a seguito di accordi, tranne la ‘Casa del Consumatore’, costituita parte civile nel processo con rito abbreviato per chiedere i danni ma senza aver presentato una querela in fase di indagini.

Ferragni prima della sentenza: “Tranquilla e fiduciosa”

“Sono tranquilla e fiduciosa”, aveva detto l’influencer entrando in aula prima della sentenza. Lo scorso 25 novembre il procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco e il sostituto Cristian Barilli avevano chiesto una condanna di un anno e otto mesi. Gli avvocati dell’imprenditrice, Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, il 19 dicembre avevano però ribadito l’innocenza della loro assistita da ogni “punto di vista” sottolineando che Ferragni aveva già risarcito.