Cuneo, padre e figlio 17enne trovati morti: intossicati da monossido

Padre e figlio sono strati trovati morti in casa, probabilmente intossicati da monossido di carbonio. La tragedia è avvenuta nella notte a Guarene, nel borgo di Castelrotto, a pochi chilometri da Alba, in provincia di Cuneo. Le vittime sono Paolo Foglino, ristoratore di 57 anni, e il figlio Francesco, 17 anni. L’uomo era titolare di una nota osteria ad Alba. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri che dovranno chiarire la dinamica dei fatti.