mercoledì 7 gennaio 2026

Ultima ora

Lotteria Italia 2026, premi: ecco i biglietti vincenti

LaPresse
Roma superfortunata

I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2026  sono stati svelati, come di consueto, all’Epifania, nel corso della trasmissione di Rai1 ìAffari Tuoi’. Il primo premio, del valore di 5.000.000 di euro è stato venduto a Roma ed è il tagliando T270462. Il secondo premio da 2,5 milioni  va invece al biglietto E334755 acquistato a Ciampino, in provincia di Roma. Il terzo da 2 milioni di euro va al biglietto L430243 comprato a Quattro Castella (Reggio Emilia). Il quarto premio da 1,5 milioni di euro se l’è aggiudicato, invece, il tagliando D019458 venduto a Jerzu, in provincia di Nuoro. Infine il quinto premio da 1 milione di euro è andato al biglietto Q331024 comprato ad Albano Laziale, in provincia di Roma.

Assegnato anche il premio speciale da 300.000 euro: a vincere è stato il biglietto M 291089, venduto ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno.

In tutto sono 306 i premi totali messi a disposizione, per un importo complessivo di 22.688.000 euro. I premi saranno così suddivisi:

Premi di prima categoria

  • 1° Premio 5.000.000 euro – T270462 – Roma
  • 2° Premio 2.500.000 – E334755 – Ciampino (Roma)
  • 3° Premio 2.000.000 – L430243 – Quattro Castella (Reggio Emilia)
  • 4° Premio 1.500.000 – D019458 – Jerzu (Nuoro)
  • 5° Premio 1.000.000 – Q331024 – Albano Laziale (Roma)

Premio speciale

  • 3oomila euro – M 291089 – Auronzo di Cadore (Belluno)

Premi di seconda categoria – 30 premi da 100mila euro

  • F 460252 venduto a PERGINE VALSUGANA (TN)
  • F 495065 venduto a CARCARE (SV)
  • R 116579 venduto a SAN NICOLA LA STRADA (CE)
  • B 355821 venduto a DESENZANO DEL GARDA (BS)
  • B 408458 venduto a NAPOLI
  • M 082984 venduto a SOMMA LOMBARDO (VA)
  • U 473669 venduto a CINISELLO BALSAMO (MI) 
  • S 203579 venduto a MILANO  
  • N 010700 venduto a ROMA  
  • G 227785 venduto a BARBERINO DI MUGELLO (FI) 
  • V 055420 venduto a CUVIO (VA)
  • S 463626 venduto a PESCARA  
  • Z 455638 venduto a MONTEPAONE (CZ)
  • T 243441 venduto a CASTROCIELO  (FR)
  • R 040814 venduto a LEVATE  (BG)
  • G 279874 venduto a TORINO  
    E 304956 venduto a COLLOREDO DI MONTE ALBANO (UD)
    I 429575 venduto a GIOIA DEL COLLE  (BA)
    L 298491 venduto a ANCONA  
    O 116424 venduto a ROMA  
    V 213185 venduto a SOMMACAMPAGNA (VR)
    ​L 253421 venduto a CASTELLARO (IM)
    S 152617 venduto a NOGAREDO (TN)
    N 423461 venduto a MODENA
    R 318537 venduto a CROTONE  
    Z 389503 venduto a MILANO  
    A 476470 venduto a PESCARA  
    C 366742 venduto a NAPOLI
    Q 224705 venduto a CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
    I 476752 venduto a TORINO  

Premi di terza categoria – 60 premi da 50mila euro

  • C 431308  venduto a NAPOLI  
  • S 428559  venduto a PISTOIA
  • E 312271  venduto a FIORENZUOLA D’ARDA (PC) 
  • Z 166541  venduto a ROMA
  • T 435587  venduto a CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) 
  • U 309578  venduto a SENIGALLIA (AN) 
  • Z 144713  venduto a BARI
  • P 361311  venduto a SAN SALVO (CH) 
  • Q 220879  venduto a NOVARA  
  • Z 353771  venduto a AURONZO DI CADORE (BL) 
  • G 222437  venduto a CAPACCIO PAESTUM (SA) 
  • V 015643  venduto a ASCOLI SATRIANO (FG) 
  • V 057512  venduto a GALLICANO NEL LAZIO (RM) 
  • Q 219217  venduto a CREMELLA (LC)
  • O 226436  venduto a PREVALLE (BS) 
  • A 171897  venduto a SAN NICOLA LA STRADA (CE) 
  • G 004181  venduto a CALCINATE (BG)
  • M 433499  venduto a BOLOGNA  
  • L 230622  venduto a VERONA  
  • C 183249  venduto a ARICCIA (RM) 
  • V 392187  venduto a PIETRAVAIRANO (CE)
  • G 135863  venduto a FRASCATI (RM) 
  • C 248913  venduto a RIMINI
  • S 010555  venduto a BELFORTE MONFERRATO (AL)
  • E 091798  venduto a SAN MAURO PASCOLI (FC)
  • P 001034  venduto a NUMANA (AN)
  • S 121337  venduto a ROMA  
  • Q 419219  venduto a FOGGIA
  • L 462968  venduto a UDINE
  • O 331476  venduto a NAPOLI
  • R 408948  venduto a NAPOLI
  • C 418134  venduto a ROMA
  • N 028152  venduto a MILANO
  • M 472501  venduto a RUBIERA  
  • C 216443  venduto a BERGAMO
  • Z 132743  venduto a TORINO
  • F 466560  venduto a TORINO  
  • I 073408  venduto a SANT’ELPIDIO A MARE (FM) 
  • D 033808  venduto a REGGIO CALABRIA  
  • T 255565  venduto a FIORENZUOLA D’ARDA (PC) 
  • E 066928  venduto a ALESSANDRIA  
  • V 216173  venduto a MONTEFORTE D’ALPONE (VR) 
  • Z 031713  venduto a RAVENNA  
  • Q 330855  venduto a CALALZO DI CADORE (BL) 
  • F 339474  venduto a RAPALLO (GE) 
  • V 259119  venduto a SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) 
  • T 493114  venduto a FIRENZE  
  • R 435513  venduto a MARSALA (TP) 
  • G 119037  venduto a PADOVA
  • I 293236  venduto a MASSA LOMBARDA (RA)
  • M 497604  venduto a CASARANO (LE) 
  • AA 291027  venduto a RIVENDITORE ONLINE 
  • O 475636  venduto a GUBBIO (PG) 
  • R 486593  venduto a SANT’ELPIDIO A MARE (FM) 
  • E 289487  venduto a FERRARA  
  • R 216548  venduto a CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) 
  • P 403550  venduto a VIGEVANO (PV)
  • T 346930  venduto a TIVOLI (RM) 
  • M 154316  venduto a ROMA  
  • S 221283  venduto a CAMPOGALLIANO (MO) 

Premi di quarta categoria – 210 premi da 20mila euro

  • G 307544  venduto a MILANO  
  • B 469167  venduto a SALA CONSILINA (SA) 
  • AA 220817  venduto ONLINE 
  • D 048462  venduto a FORNOVO DI TARO (PR) 
  • V 421930  venduto a SANT’AGATA DI MILITELLO (ME)
  • O 062479  venduto a CASTELNUOVO SCRIVIA (AL) 
  • O 107429  venduto a PALERMO  
  • U 332441  venduto a MILANO
  • T 117121  venduto a DUE CARRARE (PD) 
  • D 043028  venduto a BOLOGNA
  • C 210612  venduto a RIMINI  
  • I 357941  venduto a PALERMO  
  • S 060016  venduto a GALLIATE (NO)
  • A 131162  venduto a ROMA  
  • D 439450  venduto a LICATA  
  • U 361241  venduto a ROMA  
  • T 438695  venduto a NAPOLI  
  • D 396734  venduto a LIVORNO  
  • Q 262299  venduto a PADOVA  
  • B 134389  venduto a BERCETO (PR) 
  • T 259078  venduto a MILANO  
  • Z 370772  venduto a CASERTA
  • D 337349  venduto a SALA CONSILINA (SA)
  • V 289642  venduto a ROMA  
  • R 484808  venduto a ROCCA PRIORA (RM) 
  • P 014180  venduto a PARMA  
  • Z 480095  venduto a PONCARALE (BS)
  • ​C 009689  venduto a ASTI  
  • V 206182  venduto a RAPALLO (GE) 
  • S 130035  venduto a FABRO (TR) 
  • L 390343  venduto a ARTENA (RM)
  • I 397712  venduto a ORBASSANO (TO)
  • D 284337  venduto a CERIALE (SV) 
  • D 007562  venduto a SAN GIOVANNI ILARIONE (VR) 
  • O 054744  venduto a MIRANDOLA (MO) 
  • F 038719  venduto a GIOIOSA MAREA (ME) 
  • O 209513  venduto a MILANO  
  • T 050794  venduto a VEGGIANO (PD) 
  • L 133093  venduto a ROMA  
  • E 184779  venduto a CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) 
  • O 347724  venduto a BRUGNATO (SP) 
  • A 099940  venduto a POMEZIA (RM) 
  • N 140942  venduto a ROMA  
  • Q 340409 venduto a GRAGNANO (NA) 
  • U 285126 venduto a ISOLA DEL LIRI (FR) 
  • V 145151 venduto a NUMANA (AN) 
  • F 129538 venduto a MODUGNO (BA) 
  • T 259699 venduto a TAINO (VA) 
  • C 175266 venduto a ISEO (BS)
  • G 011900 venduto a VENEZIA  
  • C 187813 venduto a ROMA  
  • R 481321 venduto a FONTE NUOVA (RM) 
  • P 221793 venduto a ROMA  
  • F 022379 venduto a TARSIA (CS) 
  • O 252988 venduto a SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) 
  • B 417083 venduto a GENOVA  
  • Q 474963 venduto a PRATO  
  • T 105272 venduto a SAN VITALIANO (NA) 
  • P 286138 venduto a LIVORNO  
  • Q 280839 venduto a MARCIANISE (CE) 
  • R 137018 venduto a ROMA  
  • R 024986 venduto a POTENZA  
  • P 230883 venduto a SALA CONSILINA (SA) 
  • N 352908 venduto a CHATILLON (AO) 
  • D 004044 venduto a MARTIGNACCO (UD) 
  • M 086488 venduto a GALLICANO NEL LAZIO (RM) 
  • U 482325 venduto a FERENTINO (FR) 
  • C 189316 venduto a ROMA  
  • O 001357 venduto a TIVOLI (RM) 
  • T 103398 venduto a ROMA  
  • C 039811 venduto a ROMA  
  • L 467975 venduto a MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA) 
  • U 335141 venduto a VITERBO  
  • M 491636 venduto a LIMBIATE (MB) 
  • U 121289 venduto a ROMA  
  • L 307590 venduto a NAPOLI
  • F 051382 venduto a VILLACIDRO (SU) 
  • R 029869 venduto a ROMA  
  • B 300902 venduto a SAN GREGORIO MATESE (CE) 
  • T 209780 venduto a MAZZANO (BS) 
  • T 491291 venduto a CORIGLIANO ROSSANO (CS) 
  • G 432952 venduto a BRESCIA  
  • C 192870 venduto a ROMA (RM) 
  • V 342725 venduto a CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) 
  • R 380341 venduto a ANAGNI (FR) 
  • AA 378493 venduto a RIVENDITORE ONLINE 
  • F 264400 venduto a ALIFE (CE) 
  • G 056308 venduto a CARAVAGGIO (BG) 
  • C 244384 venduto a MOSCIANO SANT ANGELO (TE) 
  • Q 133568 venduto a CONEGLIANO (TV) 
  • D 335754 venduto a FORMIGINE (MO)
  • C 191337 venduto a ROMA (RM) 
  • U 404738 venduto a MESSINA (ME) 
  • O 308074 venduto a LIVORNO (LI) 
  • G 172079 venduto a ROMA (RM) 
  • Q 159289 venduto a REGGELLO (FI) 
  • Q 200159 venduto a CIVITELLA D’AGLIANO (VT) 
  •  B 489440 venduto a TRIESTE (TS)
  • D 475979 venduto a ANGRI (SA) 
  • M 268445 venduto a RIZZICONI (RC) 
  • A 484127 venduto a SAVONA (SV) 
  • U 277736 venduto a CAIVANO (NA) 
  • U 290230 venduto a ROMA (RM) 
  • P 020031 venduto a SOVERATO (CZ) 
  • L 462145 venduto a VILLESSE (GO) 
  • C 433551 venduto a TAORMINA (ME) 
  • P 414273 venduto a GAETA (LT) 
  • N 310054 venduto a CAGLIARI (CA)
  • R 343286 venduto a RIVALTA DI TORINO (TO) 
  • U 486455 venduto a MONTIGNOSO (MS) 
  • G 149349 venduto a ROMA (RM) 
  • C 312266 venduto a GENOVA (GE) 
  • C 498889 venduto a PIETRASANTA (LU) 
  • N 155198 venduto a CHIETI (CH) 
  • S 294818 venduto a TORINO (TO) 
  • L 371060 venduto a TORINO (TO) 
  • Q 492234 venduto a BASSANO DEL GRAPPA (VI) 
  • P 392591 venduto a BOLOGNA (BO) 
  • A 437119 venduto a GALLIPOLI (LE) 
  • C 285823 venduto a PALMANOVA (UD) 
  • M 230724 venduto a JESOLO (VE) 
  • B 197000 venduto a ROMA (RM) 
  • ​T 048864 venduto a DESENZANO DEL GARDA (BS)
  • A 241963 venduto a SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) 
  • G 086958 venduto a ROMA (RM) 
  • I 142272 venduto a SESTO FIORENTINO (FI) 
  • A 382183 venduto a CASTEL MAGGIORE (BO) 
  • R 310637 venduto a VIMERCATE (MB)
  • S 472066 venduto a LUCIGNANO (AR) 
  • P 482936 venduto a TORRE PELLICE (TO)
  • T 488461 venduto a GIULIANOVA (TE) 
  • C 167706 venduto a GONARS (UD) 
  • L 306170 venduto a CATANZARO (CZ) 
  • C 366465 venduto a PORDENONE (PN) 
  • L 444286 venduto a TORINO (TO) 
  • F 253844 venduto a DOLO (VE)
  • D 271564 venduto a SALA CONSILINA (SA)
  • E 273527 venduto a ROMA (RM) 
  • Q 045872 venduto a CINGOLI (MC) 
  • B 243922 venduto a SARTEANO (SI) 
  • D 113976 venduto a ROMA (RM) 
  • G 254759 venduto a LECCE (LE) 
  • T 246252 venduto a FIRENZE (FI) 
  • E 184497 venduto a TEANO (CE) 
  • B 324560 venduto a LA MADDALENA (SS) 
  • L 004685 venduto a LUGO (RA) 
  • F 047063 venduto a SAVONA (SV) 
  • AA 317629 venduto ONLINE 
  • D 137375 venduto a VIGNATE (MI) 
  • C 190810 venduto a ROMA (RM) 
  • O 321285 venduto a GEMONA DEL FRIULI (UD)
  • M 236176 venduto a BAGNO A RIPOLI (FI) 
  • E 098608 venduto a TOLFA (RM) 
  • T 463313 venduto a ORICOLA (AQ) 
  • D 096763 venduto a RUOTI (PZ) 
  • N 039509 venduto a CAGLIARI (CA) 
  • O 471371 venduto a PIANO DI SORRENTO (NA) 
  • S 212037 venduto a CATANIA (CT) 
  • C 308691 venduto a VALLATA (AV) 
  • I 302163 venduto a SIRACUSA (SR) 
  • A 336852 venduto a PADOVA (PD)
  • L 287418 venduto a ROMA (RM) 
  • T 431412 venduto a ROMA (RM) 
  • L 049352 venduto a SAN SALVATORE TELESINO (BN) 
  • U 077847 venduto a PRIZZI (PA) 
  • I 311395 venduto a ANGRI (SA) 
  • B 382220 venduto a AOSTA (AO) 
  • G 351469 venduto a LUCCA (LU) 
  • M 003082 venduto a MILAZZO (ME) 
  • L 312092 venduto a RIVOLI (TO) 
  • I 095731 venduto a PADERNO DUGNANO (MI)
  • R 236630 venduto a CESA (CE)
  • V 216212 venduto a SEZZE (LT) 
  • S 355283 venduto a MANTOVA (MN) 
  • A 403172 venduto a POMEZIA (RM) 
  • Z 483397 venduto a MORRO D ORO (TE)
  • C 329828 venduto a SOMMACAMPAGNA (VR) 
  • U 358618 venduto a ANTRODOCO (RI) 
  • V 307045 venduto a CASTEL GOFFREDO (MN) 
  • Z 218184 venduto a POGGIOFIORITO (CH) 
  • B 221743 venduto a CATANIA (CT) 
  • Z 330530 venduto a PADERNO DUGNANO (MI) 
  • A 471151 venduto a MIRABELLA ECLANO (AV) 
  • G 158475 venduto a PADERNO DUGNANO (MI) 
  • U 304756 venduto a SALA CONSILINA (SA)
  • AA 261588 venduto ONLINE 
  • O 038082 venduto a GIOIA DEL COLLE (BA) 
  • D 005209 venduto a SAN ZENO NAVIGLIO (BS) 
  • G 018741 venduto a CALCINATO (BS) 
  • S 126562 venduto a ROMA (RM) 
  • V 486619 venduto a GUIDONIA MONTECELIO (RM) 
  • L 439226 venduto a FORMIGINE (MO) 
  • F 139871 venduto a GONARS (UD) 
  • C 274898 venduto a PARTINICO (PA) 
  • I 427451 venduto a FOLIGNO (PG) 
  • L 284333 venduto a TAGGIA (IM) 
  • O 451758 venduto a NAPOLI (NA) 
  • A 430326 venduto a FAICCHIO (BN) 
  • L 318846 venduto a CERIGNOLA (FG) 
  • Q 485895 venduto a TERNI (TR) 
  • P 106297 venduto a ROMA (RM) 
  • N 436646 venduto a LAINATE (MI) 
  • B 212706 venduto a VIESTE (FG) 
  • R 068972 venduto a MASSA (MS) 
  • N 409756 venduto a ALESSANDRIA (AL) 
  • L 088653 venduto a ROMA (RM) 
  • R 362954 venduto a VALLECROSIA (IM) 
  • P 109516 venduto a ROMA (RM) 
  • R 038547 venduto a MORRO D’ORO (TE) 
  • A 008063 venduto a MERANO (BZ) 
© Riproduzione Riservata