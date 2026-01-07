Lotteria Italia 2026, premi: ecco i biglietti vincenti

I biglietti vincenti della Lotteria Italia 2026 sono stati svelati, come di consueto, all’Epifania, nel corso della trasmissione di Rai1 ìAffari Tuoi’. Il primo premio, del valore di 5.000.000 di euro è stato venduto a Roma ed è il tagliando T270462. Il secondo premio da 2,5 milioni va invece al biglietto E334755 acquistato a Ciampino, in provincia di Roma. Il terzo da 2 milioni di euro va al biglietto L430243 comprato a Quattro Castella (Reggio Emilia). Il quarto premio da 1,5 milioni di euro se l’è aggiudicato, invece, il tagliando D019458 venduto a Jerzu, in provincia di Nuoro. Infine il quinto premio da 1 milione di euro è andato al biglietto Q331024 comprato ad Albano Laziale, in provincia di Roma.
Assegnato anche il premio speciale da 300.000 euro: a vincere è stato il biglietto M 291089, venduto ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno.
In tutto sono 306 i premi totali messi a disposizione, per un importo complessivo di 22.688.000 euro. I premi saranno così suddivisi:
Premi di prima categoria
- 1° Premio 5.000.000 euro – T270462 – Roma
- 2° Premio 2.500.000 – E334755 – Ciampino (Roma)
- 3° Premio 2.000.000 – L430243 – Quattro Castella (Reggio Emilia)
- 4° Premio 1.500.000 – D019458 – Jerzu (Nuoro)
- 5° Premio 1.000.000 – Q331024 – Albano Laziale (Roma)
Premio speciale
- 3oomila euro – M 291089 – Auronzo di Cadore (Belluno)
Premi di seconda categoria – 30 premi da 100mila euro
- F 460252 venduto a PERGINE VALSUGANA (TN)
- F 495065 venduto a CARCARE (SV)
- R 116579 venduto a SAN NICOLA LA STRADA (CE)
- B 355821 venduto a DESENZANO DEL GARDA (BS)
- B 408458 venduto a NAPOLI
- M 082984 venduto a SOMMA LOMBARDO (VA)
- U 473669 venduto a CINISELLO BALSAMO (MI)
- S 203579 venduto a MILANO
- N 010700 venduto a ROMA
- G 227785 venduto a BARBERINO DI MUGELLO (FI)
- V 055420 venduto a CUVIO (VA)
- S 463626 venduto a PESCARA
- Z 455638 venduto a MONTEPAONE (CZ)
- T 243441 venduto a CASTROCIELO (FR)
- R 040814 venduto a LEVATE (BG)
- G 279874 venduto a TORINO
E 304956 venduto a COLLOREDO DI MONTE ALBANO (UD)
I 429575 venduto a GIOIA DEL COLLE (BA)
L 298491 venduto a ANCONA
O 116424 venduto a ROMA
V 213185 venduto a SOMMACAMPAGNA (VR)
L 253421 venduto a CASTELLARO (IM)
S 152617 venduto a NOGAREDO (TN)
N 423461 venduto a MODENA
R 318537 venduto a CROTONE
Z 389503 venduto a MILANO
A 476470 venduto a PESCARA
C 366742 venduto a NAPOLI
Q 224705 venduto a CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
I 476752 venduto a TORINO
Premi di terza categoria – 60 premi da 50mila euro
- C 431308 venduto a NAPOLI
- S 428559 venduto a PISTOIA
- E 312271 venduto a FIORENZUOLA D’ARDA (PC)
- Z 166541 venduto a ROMA
- T 435587 venduto a CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
- U 309578 venduto a SENIGALLIA (AN)
- Z 144713 venduto a BARI
- P 361311 venduto a SAN SALVO (CH)
- Q 220879 venduto a NOVARA
- Z 353771 venduto a AURONZO DI CADORE (BL)
- G 222437 venduto a CAPACCIO PAESTUM (SA)
- V 015643 venduto a ASCOLI SATRIANO (FG)
- V 057512 venduto a GALLICANO NEL LAZIO (RM)
- Q 219217 venduto a CREMELLA (LC)
- O 226436 venduto a PREVALLE (BS)
- A 171897 venduto a SAN NICOLA LA STRADA (CE)
- G 004181 venduto a CALCINATE (BG)
- M 433499 venduto a BOLOGNA
- L 230622 venduto a VERONA
- C 183249 venduto a ARICCIA (RM)
- V 392187 venduto a PIETRAVAIRANO (CE)
- G 135863 venduto a FRASCATI (RM)
- C 248913 venduto a RIMINI
- S 010555 venduto a BELFORTE MONFERRATO (AL)
- E 091798 venduto a SAN MAURO PASCOLI (FC)
- P 001034 venduto a NUMANA (AN)
- S 121337 venduto a ROMA
- Q 419219 venduto a FOGGIA
- L 462968 venduto a UDINE
- O 331476 venduto a NAPOLI
- R 408948 venduto a NAPOLI
- C 418134 venduto a ROMA
- N 028152 venduto a MILANO
- M 472501 venduto a RUBIERA
- C 216443 venduto a BERGAMO
- Z 132743 venduto a TORINO
- F 466560 venduto a TORINO
- I 073408 venduto a SANT’ELPIDIO A MARE (FM)
- D 033808 venduto a REGGIO CALABRIA
- T 255565 venduto a FIORENZUOLA D’ARDA (PC)
- E 066928 venduto a ALESSANDRIA
- V 216173 venduto a MONTEFORTE D’ALPONE (VR)
- Z 031713 venduto a RAVENNA
- Q 330855 venduto a CALALZO DI CADORE (BL)
- F 339474 venduto a RAPALLO (GE)
- V 259119 venduto a SANT’AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR)
- T 493114 venduto a FIRENZE
- R 435513 venduto a MARSALA (TP)
- G 119037 venduto a PADOVA
- I 293236 venduto a MASSA LOMBARDA (RA)
- M 497604 venduto a CASARANO (LE)
- AA 291027 venduto a RIVENDITORE ONLINE
- O 475636 venduto a GUBBIO (PG)
- R 486593 venduto a SANT’ELPIDIO A MARE (FM)
- E 289487 venduto a FERRARA
- R 216548 venduto a CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG)
- P 403550 venduto a VIGEVANO (PV)
- T 346930 venduto a TIVOLI (RM)
- M 154316 venduto a ROMA
- S 221283 venduto a CAMPOGALLIANO (MO)
Premi di quarta categoria – 210 premi da 20mila euro
- G 307544 venduto a MILANO
- B 469167 venduto a SALA CONSILINA (SA)
- AA 220817 venduto ONLINE
- D 048462 venduto a FORNOVO DI TARO (PR)
- V 421930 venduto a SANT’AGATA DI MILITELLO (ME)
- O 062479 venduto a CASTELNUOVO SCRIVIA (AL)
- O 107429 venduto a PALERMO
- U 332441 venduto a MILANO
- T 117121 venduto a DUE CARRARE (PD)
- D 043028 venduto a BOLOGNA
- C 210612 venduto a RIMINI
- I 357941 venduto a PALERMO
- S 060016 venduto a GALLIATE (NO)
- A 131162 venduto a ROMA
- D 439450 venduto a LICATA
- U 361241 venduto a ROMA
- T 438695 venduto a NAPOLI
- D 396734 venduto a LIVORNO
- Q 262299 venduto a PADOVA
- B 134389 venduto a BERCETO (PR)
- T 259078 venduto a MILANO
- Z 370772 venduto a CASERTA
- D 337349 venduto a SALA CONSILINA (SA)
- V 289642 venduto a ROMA
- R 484808 venduto a ROCCA PRIORA (RM)
- P 014180 venduto a PARMA
- Z 480095 venduto a PONCARALE (BS)
- C 009689 venduto a ASTI
- V 206182 venduto a RAPALLO (GE)
- S 130035 venduto a FABRO (TR)
- L 390343 venduto a ARTENA (RM)
- I 397712 venduto a ORBASSANO (TO)
- D 284337 venduto a CERIALE (SV)
- D 007562 venduto a SAN GIOVANNI ILARIONE (VR)
- O 054744 venduto a MIRANDOLA (MO)
- F 038719 venduto a GIOIOSA MAREA (ME)
- O 209513 venduto a MILANO
- T 050794 venduto a VEGGIANO (PD)
- L 133093 venduto a ROMA
- E 184779 venduto a CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
- O 347724 venduto a BRUGNATO (SP)
- A 099940 venduto a POMEZIA (RM)
- N 140942 venduto a ROMA
- Q 340409 venduto a GRAGNANO (NA)
- U 285126 venduto a ISOLA DEL LIRI (FR)
- V 145151 venduto a NUMANA (AN)
- F 129538 venduto a MODUGNO (BA)
- T 259699 venduto a TAINO (VA)
- C 175266 venduto a ISEO (BS)
- G 011900 venduto a VENEZIA
- C 187813 venduto a ROMA
- R 481321 venduto a FONTE NUOVA (RM)
- P 221793 venduto a ROMA
- F 022379 venduto a TARSIA (CS)
- O 252988 venduto a SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)
- B 417083 venduto a GENOVA
- Q 474963 venduto a PRATO
- T 105272 venduto a SAN VITALIANO (NA)
- P 286138 venduto a LIVORNO
- Q 280839 venduto a MARCIANISE (CE)
- R 137018 venduto a ROMA
- R 024986 venduto a POTENZA
- P 230883 venduto a SALA CONSILINA (SA)
- N 352908 venduto a CHATILLON (AO)
- D 004044 venduto a MARTIGNACCO (UD)
- M 086488 venduto a GALLICANO NEL LAZIO (RM)
- U 482325 venduto a FERENTINO (FR)
- C 189316 venduto a ROMA
- O 001357 venduto a TIVOLI (RM)
- T 103398 venduto a ROMA
- C 039811 venduto a ROMA
- L 467975 venduto a MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA)
- U 335141 venduto a VITERBO
- M 491636 venduto a LIMBIATE (MB)
- U 121289 venduto a ROMA
- L 307590 venduto a NAPOLI
- F 051382 venduto a VILLACIDRO (SU)
- R 029869 venduto a ROMA
- B 300902 venduto a SAN GREGORIO MATESE (CE)
- T 209780 venduto a MAZZANO (BS)
- T 491291 venduto a CORIGLIANO ROSSANO (CS)
- G 432952 venduto a BRESCIA
- C 192870 venduto a ROMA (RM)
- V 342725 venduto a CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
- R 380341 venduto a ANAGNI (FR)
- AA 378493 venduto a RIVENDITORE ONLINE
- F 264400 venduto a ALIFE (CE)
- G 056308 venduto a CARAVAGGIO (BG)
- C 244384 venduto a MOSCIANO SANT ANGELO (TE)
- Q 133568 venduto a CONEGLIANO (TV)
- D 335754 venduto a FORMIGINE (MO)
- C 191337 venduto a ROMA (RM)
- U 404738 venduto a MESSINA (ME)
- O 308074 venduto a LIVORNO (LI)
- G 172079 venduto a ROMA (RM)
- Q 159289 venduto a REGGELLO (FI)
- Q 200159 venduto a CIVITELLA D’AGLIANO (VT)
- B 489440 venduto a TRIESTE (TS)
- D 475979 venduto a ANGRI (SA)
- M 268445 venduto a RIZZICONI (RC)
- A 484127 venduto a SAVONA (SV)
- U 277736 venduto a CAIVANO (NA)
- U 290230 venduto a ROMA (RM)
- P 020031 venduto a SOVERATO (CZ)
- L 462145 venduto a VILLESSE (GO)
- C 433551 venduto a TAORMINA (ME)
- P 414273 venduto a GAETA (LT)
- N 310054 venduto a CAGLIARI (CA)
- R 343286 venduto a RIVALTA DI TORINO (TO)
- U 486455 venduto a MONTIGNOSO (MS)
- G 149349 venduto a ROMA (RM)
- C 312266 venduto a GENOVA (GE)
- C 498889 venduto a PIETRASANTA (LU)
- N 155198 venduto a CHIETI (CH)
- S 294818 venduto a TORINO (TO)
- L 371060 venduto a TORINO (TO)
- Q 492234 venduto a BASSANO DEL GRAPPA (VI)
- P 392591 venduto a BOLOGNA (BO)
- A 437119 venduto a GALLIPOLI (LE)
- C 285823 venduto a PALMANOVA (UD)
- M 230724 venduto a JESOLO (VE)
- B 197000 venduto a ROMA (RM)
- T 048864 venduto a DESENZANO DEL GARDA (BS)
- A 241963 venduto a SAN ZENONE AL LAMBRO (MI)
- G 086958 venduto a ROMA (RM)
- I 142272 venduto a SESTO FIORENTINO (FI)
- A 382183 venduto a CASTEL MAGGIORE (BO)
- R 310637 venduto a VIMERCATE (MB)
- S 472066 venduto a LUCIGNANO (AR)
- P 482936 venduto a TORRE PELLICE (TO)
- T 488461 venduto a GIULIANOVA (TE)
- C 167706 venduto a GONARS (UD)
- L 306170 venduto a CATANZARO (CZ)
- C 366465 venduto a PORDENONE (PN)
- L 444286 venduto a TORINO (TO)
- F 253844 venduto a DOLO (VE)
- D 271564 venduto a SALA CONSILINA (SA)
- E 273527 venduto a ROMA (RM)
- Q 045872 venduto a CINGOLI (MC)
- B 243922 venduto a SARTEANO (SI)
- D 113976 venduto a ROMA (RM)
- G 254759 venduto a LECCE (LE)
- T 246252 venduto a FIRENZE (FI)
- E 184497 venduto a TEANO (CE)
- B 324560 venduto a LA MADDALENA (SS)
- L 004685 venduto a LUGO (RA)
- F 047063 venduto a SAVONA (SV)
- AA 317629 venduto ONLINE
- D 137375 venduto a VIGNATE (MI)
- C 190810 venduto a ROMA (RM)
- O 321285 venduto a GEMONA DEL FRIULI (UD)
- M 236176 venduto a BAGNO A RIPOLI (FI)
- E 098608 venduto a TOLFA (RM)
- T 463313 venduto a ORICOLA (AQ)
- D 096763 venduto a RUOTI (PZ)
- N 039509 venduto a CAGLIARI (CA)
- O 471371 venduto a PIANO DI SORRENTO (NA)
- S 212037 venduto a CATANIA (CT)
- C 308691 venduto a VALLATA (AV)
- I 302163 venduto a SIRACUSA (SR)
- A 336852 venduto a PADOVA (PD)
- L 287418 venduto a ROMA (RM)
- T 431412 venduto a ROMA (RM)
- L 049352 venduto a SAN SALVATORE TELESINO (BN)
- U 077847 venduto a PRIZZI (PA)
- I 311395 venduto a ANGRI (SA)
- B 382220 venduto a AOSTA (AO)
- G 351469 venduto a LUCCA (LU)
- M 003082 venduto a MILAZZO (ME)
- L 312092 venduto a RIVOLI (TO)
- I 095731 venduto a PADERNO DUGNANO (MI)
- R 236630 venduto a CESA (CE)
- V 216212 venduto a SEZZE (LT)
- S 355283 venduto a MANTOVA (MN)
- A 403172 venduto a POMEZIA (RM)
- Z 483397 venduto a MORRO D ORO (TE)
- C 329828 venduto a SOMMACAMPAGNA (VR)
- U 358618 venduto a ANTRODOCO (RI)
- V 307045 venduto a CASTEL GOFFREDO (MN)
- Z 218184 venduto a POGGIOFIORITO (CH)
- B 221743 venduto a CATANIA (CT)
- Z 330530 venduto a PADERNO DUGNANO (MI)
- A 471151 venduto a MIRABELLA ECLANO (AV)
- G 158475 venduto a PADERNO DUGNANO (MI)
- U 304756 venduto a SALA CONSILINA (SA)
- AA 261588 venduto ONLINE
- O 038082 venduto a GIOIA DEL COLLE (BA)
- D 005209 venduto a SAN ZENO NAVIGLIO (BS)
- G 018741 venduto a CALCINATO (BS)
- S 126562 venduto a ROMA (RM)
- V 486619 venduto a GUIDONIA MONTECELIO (RM)
- L 439226 venduto a FORMIGINE (MO)
- F 139871 venduto a GONARS (UD)
- C 274898 venduto a PARTINICO (PA)
- I 427451 venduto a FOLIGNO (PG)
- L 284333 venduto a TAGGIA (IM)
- O 451758 venduto a NAPOLI (NA)
- A 430326 venduto a FAICCHIO (BN)
- L 318846 venduto a CERIGNOLA (FG)
- Q 485895 venduto a TERNI (TR)
- P 106297 venduto a ROMA (RM)
- N 436646 venduto a LAINATE (MI)
- B 212706 venduto a VIESTE (FG)
- R 068972 venduto a MASSA (MS)
- N 409756 venduto a ALESSANDRIA (AL)
- L 088653 venduto a ROMA (RM)
- R 362954 venduto a VALLECROSIA (IM)
- P 109516 venduto a ROMA (RM)
- R 038547 venduto a MORRO D’ORO (TE)
- A 008063 venduto a MERANO (BZ)