Marche, 116 nuove assunzione per l’Azienda sanitaria di Macerata

L’AST di Macerata potenzia l’organico con l’assunzione di 116 figure professionali. Dopo le AST di Fermo e Pesaro Urbino, come aveva anticipato nei giorni scorsi l’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro, anche l’AST di Macerata potrà contare su nuovo personale. “Queste assunzioni – ribadisce Calcinaro – rispondono a un’operazione straordinaria di aggiornamento del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025‑2027, in aggiunta alle procedure ordinarie di stabilizzazione dei tempi determinati o sostituzioni a seguito di pensionamento, e avvengono in deroga ai tetti ordinari di spesa già previsti senza ricadute sul bilancio ordinario, circostanza che le rende ancora più importanti”.

Le assunzioni

Le 116 assunzioni riguarderanno: 3 medici, 3 psicologi, 78 infermieri, 21 operatori socio-sanitari, 3 assistenti sociali, 8 assistenti amministrativi. Questi nuovi professionisti saranno destinati alle Case di Comunità (Camerino, San Severino Marche, Treia, Corridonia, Macerata, Civitanova Marche e Recanati), agli Ospedali di Comunità (Corridonia e Treia), alle Centrali operative territoriali (COT) di San Severino Marche, Macerata e Civitanova Marche e alle Unità di continuità assistenziale (UCA) del territorio maceratese.

Le parole dell’assessore Calcinaro

“Strutture sanitarie adeguatamente attrezzate – evidenzia l’assessore – che cominciano ad assumere aspetti compiuti per affrontare criticità esistenti sul territorio. Presto tutte le AST avranno le loro Case di Comunità e Ospedali di Comunità, dotati del personale idoneo al loro buon funzionamento”.

“Questo non è un intervento isolato – continua Calcinaro – ma un atto concreto che coinvolge tutto il Sistema sanitario regionale. Con la messa a regime di tali strutture, oltre a rafforzare la sanità territoriale e contenere gli accessi impropri ai Pronto soccorso, si confida anche in ricadute positive sulle liste d’attesa”.

L’Ast di Macerata

Il direttore generale dell’AST di Macerata, Alessandro Marini, da parte sua intende ringraziare l’assessore e la Regione Marche per essere riusciti ad interpretare al meglio le necessità di un territorio geograficamente particolare: “Queste assunzioni – dichiara – permetteranno di portare assistenza di qualità nei luoghi di vita delle persone”.

L’assessore regionale sottolinea infine che “le assunzioni saranno tutte a tempo indeterminato, rendendo più stabile il nostro sistema sanitario e infondendo linfa vitale ai servizi dislocati in ogni parte delle Marche”.