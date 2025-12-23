Marche, Consiglio: oggi la sessione di Bilancio

All’ordine del giorno il Bilancio previsionale dell’Assemblea, il Documento di economia e finanza regionale e il Bilancio di previsione 2026/2028 della Regione Marche.

Oggi torna a riunirsi il Consiglio regionale delle Marche: dalle ore 10 nell’emiciclo di Palazzo Leopardi si discuterà la sessione Bilancio. All’ordine del giorno quattro provvedimenti di natura finanziaria, il Bilancio di previsione 2026/2028 dell’Assemblea legislativa regionale, il Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2026/2028, la legge di stabilità 2026 e il Bilancio di previsione 2026/2028 della Regione Marche. E’ prevista l’eventuale prosecuzione dell’attività d’Aula nella giornata di mercoledì 24 dicembre. Si ricorda che è possibile seguire i lavori in diretta streaming sulla pagina web del Consiglio regionale delle Marche.

L’ordine del giorno

1) Proposta di atto amministrativo a iniziativa dell’Ufficio di Presidenza concernente: “Bilancio di previsione finanziario 2026/2028 dell’Assemblea legislativa regionale”;

2) Proposta di atto amministrativo n. 1 a iniziativa della Giunta regionale “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2026/2028 della Regione Marche”;

3) Proposta di legge n. 14 a iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni per la formazione del bilancio 2026/2028 della Regione Marche (Legge di stabilità 2026)”;

4) Proposta di legge n. 15 a iniziativa della Giunta regionale “Bilancio di previsione 2026/2028”.