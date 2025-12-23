Marche, bilancio Consiglio: via libera al triennale 2026 – 2028

Approvato a maggioranza nel corso della sessione di fine anno del Consiglio regionale il “Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 dell’Assemblea legislativa regionale”. La proposta di atto amministrativo, a iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, stabilisce la programmazione triennale della spesa per le quattro missioni di competenza “Servizi istituzionali generali e di gestione”, “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, “Fondi e accantonamenti” e “Partite di giro”. I dati finanziari complessivi prevedono impegni per euro 27.376.725,74 nel 2026, 23.535.965,04 per il 2027 e 23.841.289,52 per il 2028.

Le parole del vicepresidente del Consiglio Rossi

“Il quadro generale – ha evidenziato in Aula il Vicepresidente Giacomo Rossi, relatore del provvedimento – ha portato l’Ufficio di presidenza ad assumere un approccio improntato a criteri di particolare prudenza ed essenzialità, soprattutto per quanto riguarda le spese di funzionamento. Si è cercato di razionalizzare la spesa – ha aggiunto – riqualificandola in relazione alle reali esigenze funzionali e ad obiettivi concretamente realizzabili”. Ricordando che “circa l’88% delle spese sono obbligatorie”, Rossi ha sottolineato l’adozione del “giusto equilibrio tra fornire le risorse necessarie al funzionamento del Consiglio e la volontà di non aumentarne il fabbisogno”.