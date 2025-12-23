Marche, approvato il bilancio di previsione da 6 miliardi

Via libera a maggioranza al Bilancio triennale e alla Legge di stabilità 2026 della Regione Marche, manovra di oltre 6 miliardi. Approvati nel corso della sessione di bilancio di fine anno anche il Documento di economia e finanza 2026/2028 e il Bilancio di previsione finanziario dell’Assemblea legislativa

Al termine della seduta del Consiglio regionale, dedicata alla sessione di bilancio di fine anno, sono state approvate a maggioranza, con il voto contrario delle opposizioni, le proposte di legge a iniziativa della Giunta regionale “Disposizioni per la formazione del bilancio 2026/2028 della Regione Marche – Legge di stabilità 2026”, e “Bilancio di previsione 2026/2028”, di cui sono state relatrici le consigliere regionali Jessica Marcozzi (FI) e Micaela Vitri (Pd).

Il bilancio triennale di previsione

Il bilancio triennale di previsione, composto da 12 articoli e 20 allegati contabili, autorizza per il 2026 impegni di spesa per circa 6 milardi e 115milioni di euro. Per l’esercizio finanziario 2027 previsti impegni per circa 5 miliardi e 264 milioni di euro, per il 2028 5 miliardi e 3 milioni di euro.

L’atto di Giunta

Nel corso della seduta è stato approvato a maggioranza anche il Documento di economia e finanza regionale (Defr) 2026/2028. L’atto amministrativo della Giunta, che definisce le linee strategiche della programmazione economica e finanziaria, è stato introdotto dai relatori Andrea Putzu (FdI) ed Enrico Piergallini (Pd). In avvio dei lavori ha ottenuto il via libera, sempre a maggioranza, anche il “Bilancio di previsione finanziario 2026/2028 dell’Assemblea legislativa regionale”, illustrato dal Vicepresidente Giacomo Rossi, relatore del provvedimento a iniziativa dell’Ufficio di presidenza. Nel corso della sessione sono state esaminate venti proposte di emendamento e alcuni ordini del giorno.