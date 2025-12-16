Savona, travolta da un tir: muore ragazza di 22 anni

Tragedia questa mattina in corso Tardy e Benech a Savona dove una ragazza di 22 anni è morta travolta da un tir. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente mortale, ora al vaglio degli inquirenti. La giovane secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata trascinata per diversi metri dall’autoarticolato. Nonostante i tentativi disperati di soccorso per la 22enne non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono affidate alla polizia locale.