Fano, morti due paracadutisti: attorcigliati in volo

Questa mattina, dopo le 11.30, due persone, appena partite in volo con il paracadute, sono precipitate all’aeroporto di Fano (Pesaro e Urbino). Il fatto, come apprende LaPresse da fonti sul posto, dovrebbe essere avvenuto nell’area della scuola di paracadutismo. I due si sarebbero attorcigliati in volo precipitando poi a terra, si apprende dalle stesse fonti che hanno visto la scena e sentito il forte rumore della caduta. Le vittime sarebbero un uomo e una donna di circa 50 anni, esperti nella disciplina. Sul posto i sanitari del 118, l’elisoccorso Icaro 2 da Fabriano (Ancona) e i carabinieri per i rilievi del caso. L’area, privata, è stata interdetta.