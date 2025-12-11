Marche, la Regione raddoppia i posti per il Servizio civile

Raddoppiano i posti disponibili per il Servizio Civile nelle Marche nel 2025: salgono da 200 a 392. La Giunta regionale ha infatti approvato l’Avviso pubblico per la selezione di nuovi operatori volontari grazie ad un investimento complessivo di 2.665.000 euro nell’ambito del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021/2027.

La Regione aumenta di 192 unità i posti disponibili

“Con l’incremento a 392 dei posti disponibili per il Servizio Civile Regionale 2025, la Regione Marche dimostra concretamente la sua volontà di investire nel futuro dei nostri giovani – ha commentato l’assessore regionale al Lavoro e alla Formazione Professionale, Tiziano Consoli -. Questa iniziativa, finanziata grazie ai fondi FSE+, è molto più di un’opportunità di servizio: è una vera e propria politica attiva di transizione all’età adulta che, oltre a promuovere la cittadinanza attiva e la solidarietà sociale, si pone come un efficace strumento per la formazione di competenze e l’inserimento lavorativo in settori chiave, come quelli della Strategia di Specializzazione Intelligente (RIS3). È un impegno significativo che risponde alle richieste del territorio e rafforza il legame tra i giovani e la costruzione del bene comune”.

L’iniziativa è dedicata ai giovani

L’iniziativa è destinata ai giovani disoccupati o inattivi, residenti o domiciliati nelle Marche, di età compresa tra i 18 e i 28 anni e che non abbiano già svolto il Servizio Civile. Il Servizio Civile Regionale rappresenta un vero ponte tra formazione e lavoro, offrendo esperienze strutturate che permettono di ottenere certificazioni e crediti utili alla qualificazione professionale e all’aumento dell’occupabilità. Il programma contribuisce inoltre ad allineare le competenze dei partecipanti ai bisogni dei settori produttivi prioritari individuati dalla RIS3 marchigiana, la strategia regionale che stabilisce su cosa puntare per l’innovazione e come utilizzare i fondi europei per farlo. Si conferma così come uno strumento essenziale di politica attiva del lavoro.

I progetti

I progetti avranno una durata di 12 mesi con un impegno settimanale di 25 ore. Ai volontari spetta un assegno mensile di € 519,47, oltre a un percorso formativo e copertura assicurativa. La procedura di candidatura è semplice: le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il sistema informatico Siform 2. I progetti finanziati sono complessivamente 60. Le selezioni dei candidati saranno curate dagli Enti ospitanti, secondo i criteri approvati dalla Regione. Al termine delle selezioni, ogni Ente approverà le graduatorie delle singole sedi e le trasmetterà alla Regione, che procederà con decreto all’approvazione definitiva delle graduatorie, all’individuazione dei destinatari e alla definizione della data di avvio dei progetti. Successivamente, gli Enti stipuleranno la convenzione di Servizio Civile regionale.