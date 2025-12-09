Marche, a D’Orsogna il premio del presidente

Ad Alexander D’Orsogna, nuovo Direttore Generale dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e già Amministratore Delegato dell’Aeroporto delle Marche, il Premio del Presidente della Regione per la Giornata delle Marche 2025. Domani mattina, nel corso della cerimonia che si svolgerà al teatro La Fenice di Senigallia dalle ore 10, verrà conferito il riconoscimento al manager che ha ricoperto un ruolo determinante nel percorso di rilancio e sviluppo dell’Aeroporto delle Marche.

Le parole del governatore Acquaroli



“La visione e l’impegno di Alexander D’Orsogna, marchigiano d’adozione, sono stati determinanti per lo sviluppo e la crescita dell’Aeroporto delle Marche – dichiara il presidente Acquaroli – Il lavoro degli ultimi anni svolto in sinergia con la Regione e il territorio ha permesso allo scalo marchigiano di consolidare la propria funzione di infrastruttura essenziale per la mobilità, il turismo e l’attrattività economica del territorio marchigiano e ha avviato una importante crescita del traffico merci e passeggeri oltre ad un aumento delle rotte e all’avvio della continuità territoriale. Ora ai vertici dell’Ente Nazionale per l’Aviazione – aggiunge – è per le Marche motivo di orgoglio veder ricoperto quel ruolo da un professionista che conosce le dinamiche del nostro territorio e continua a rappresentare una grande opportunità per tutto il sistema aeroportuale marchigiano”.

Alexander D’Orsogna



Alexander D’Orsogna è il Direttore Generale dell’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) dal giugno 2025, nominato dopo una carriera di successo in vari ruoli nel settore aereo come la gestione dell’aeroporto di Ancona e incarichi in Alitalia e Qatar Airways, portando una vasta esperienza internazionale e focalizzandosi sull’innovazione e sostenibilità dell’aviazione civile. E’ diventato Amministratore Delegato e Direttore Generale dell’Aeroporto di Ancona nel settembre 2022. L’obiettivo dichiarato era riportare lo scalo a rivestire un ruolo commerciale e strategico per le Marche. Grazie alla sua guida manageriale, lo scalo ha registrato una crescita significativa del traffico passeggeri, l’apertura e il consolidamento di nuove rotte nazionali e internazionali, oltre a un miglioramento dei principali indicatori economico-finanziari. Il suo lavoro ha contribuito a restituire competitività all’aeroporto, rafforzandone il ruolo come porta d’accesso della regione e come motore per turismo, imprese e mobilità.

La giornata delle Marche



La Giornata delle Marche del 10 dicembre, dal titolo ‘Generazione Marche: i giovani protagonisti’, sarà animata dal coro studentesco ‘Sing the future’ dell’Università Politecnica delle Marche. Il premio Picchio d’Oro verrà conferito alla campionessa del mondo e olimpica marchigiana Sofia Raffaeli. La cerimonia sarà l’occasione per riaffermare il valore dei marchigiani, nati o che hanno ricoperto ruoli decisivi in regione, e che hanno contribuito a far crescere e migliorare la comunità rappresentando un esempio per le nuove generazioni. Al teatro la Fenice saranno presenti, oltre alle autorità istituzionali, civili e religiose, circa trecento studenti delle scuole del territorio, mentre l’istituto Alberghiero Panzini di Senigallia si occuperà dell’accoglienza.