Napoli, 16enne scomparsa: il messaggio che avrebbe inviato a un’amica

Suamy Rispoli, la 16enne ospite di una casa famiglia di Portici (Napoli) di cui si sono perse le tracce martedì 2 dicembre, avrebbe contattato una sua compagna di classe il giorno dopo essere scomparsa, chiedendole di non essere cercata e assicurando che stava bene.

Su questo presunto messaggio inviato dalla ragazzina sono in corso le doverose verifiche, mentre proseguono le ricerche coordinate dalla Prefettura e scattate subito dopo la denuncia di allontanamento presentata dalla direttrice della casa famiglia.

La mattina del 2 dicembre, la 16enne si è recata a scuola e ha seguito regolarmente le lezioni. Poi non ha fatto ritorno nella struttura alla quale era stata affidata dopo la sospensione della potestà genitoriale della madre. Da allora nessuna notizia, se non questo messaggio che avrebbe mandato all’amica, circostanza oggetto di approfondimento da parte degli investigatori.

La madre, difesa dall’avvocato Giovanni Micera, ha diffuso ieri sera un appello su Facebook chiedendo aiuto a chi avesse visto la figlia.