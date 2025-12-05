Marche, prevenzione rischi sul lavoro: domani il corto al Dorico film fest

Si chiama ‘Al bivio’ il cortometraggio di Nikola Brunelli sulla prevenzione dei rischi in ambito lavorativo, realizzato nell’ambito del Piano regionale della Prevenzione coordinato dall’Agenzia regionale sanitaria delle Marche. Sarà proiettato per la prima volta sabato 6 dicembre, alle 17, alla Mole Vanvitelliana di Ancona (Sala Boxe), nell’abito del Dorico international film festival 2025.

Le parole dell’assessore alla sanità

Come spiega l’assessore alla sanità della Regione Marche, Paolo Calcinaro: “La salute sul lavoro è un diritto fondamentale e una leva di sviluppo sostenibile per le nostre imprese . Con questo cortometraggio intendiamo dimostrare che la prevenzione può essere raccontata anche senza parole, superando barriere linguistiche e culturali“. L’opera è priva di dialoghi e pertanto fruibile da chiunque indipendentemente dalla lingua ed è divulgabile su tutte le piattaforme, favorendo una diffusione ampia e inclusiva. “Oltrepassando l’ostacolo linguistico – continua Calcinaro – ‘Al bivio’ diventa un esempio concreto di contrasto alle disuguaglianze di salute, poiché la comprensione del linguaggio è spesso la prima soglia che separa dall’accesso alle informazioni e alla prevenzione. Il nostro impegno è garantire che ogni cittadino, indipendentemente dalla lingua o dal contesto, possa accedere a informazioni chiare e utili per proteggere la propria salute“.

Il cortometraggio

Il cortometraggio è stato realizzato nell’ambito della convenzione tra Ast Macerata e Criss – università Politecnica delle Marche, con il contributo progettuale del Gruppo trasversale, nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione. “Questa proiezione – conclude l’assessore – rappresenta un modello efficace di collaborazione tra istituzioni, ricerca e territorio. Ringrazio l’Università Politecnica delle Marche, le parti sociali e tutti i professionisti che hanno contribuito a rendere possibile questo strumento di formazione”. La proiezione è a ingresso libero; al termine seguirà un dibattito aperto al pubblico.