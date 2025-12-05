Marche, nuove risorse per tirocini di inclusione sociale

In arrivo ulteriori risorse per garantire la prosecuzione fino al 31 maggio 2027 dei TIS, i Tirocini di inclusione sociale.

“I TIS – spiega l’assessore regionale ai Servizi sociali, Paolo Calcinaro – rappresentano uno strumento importante per promuovere l’inclusione e lo sviluppo sostenibile dei territori, con l’obiettivo di garantire ai partecipanti un percorso di crescita professionale e personale con l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro, favorendo l’autonomia e l’integrazione sociale attraverso un’esperienza pratica e competenze specifiche”.

I tirocini sono infatti percorsi formativi e lavorativi destinati a soggetti svantaggiati, come disoccupati di lunga durata, donne vittime di violenza, migranti e persone con disabilità.

Il valore

“Con questo atto approvato in Giunta – prosegue Calcinaro – diamo seguito a un’iniziativa di indubbio valore sociale, molto apprezzata e con un trend in forte crescita della domanda proveniente dal territorio, tanto che al 31 dicembre dello scorso anno erano già stati attivati 2414 TIS su 2500 inizialmente preventivati al 2029. Questi dati ci spingono dunque a proseguire sul percorso intrapreso, invitando gli Ambiti Territoriali Sociali ad assicurare una programmazione integrata di tutti i canali di finanziamento e relative risorse disponibili per i TIS in modo da dare una risposta adeguata alle numerose richieste”. Beneficiari del finanziamento regionale sono gli enti capofila dei singoli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) a cui spetta l’attivazione dei tirocini. Le somme per la realizzazione degli interventi sono rese disponibili dal Fondo sociale europeo Plus per € 1.171.395,78 e dal bilancio regionale per l’annualità 2026 per € 1.000.000,00.

I tirocini di inclusione sociale

“I Tirocini di inclusione sociale – conclude l’assessore – possono avere un impatto positivo sull’economia locale, aumentando la partecipazione al mercato del lavoro e riducendo la povertà. Questi percorsi formativi possono essere un’opportunità per i territori di sviluppare politiche di inclusione e coesione sociale”.

Gli ATS per la proroga dei tirocini attingeranno inoltre alle risorse della programmazione in corso che non saranno utilizzate dagli ATS entro il 31 dicembre 2025 e per € 1.000.000,00 dall’assestamento di bilancio dell’agosto scorso.