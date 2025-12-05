Marche, 7,5 milioni per istruzione e formazione IeFP

Nei giorni scorsi è stata approvata nei giorni scorsi dalla Giunta della Regione Marche, su proposta dell’assessore al lavoro Tiziano Consoli, la programmazione dell’offerta formativa di istruzione e formazione professionale (IeFP) per l’anno scolastico e formativo 2026 – 2027.

Il provvedimento della Regione Marche

Si tratta del provvedimento annuale con cui la Regione definisce i percorsi rivolti ai giovani tra i 14 e i 19 anni, fondamentali per l’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo e per prevenire l’abbandono scolastico. Per il prossimo anno formativo è prevista, su base provinciale, la realizzazione di 80 percorsi formativi, erogati dai Centri di Formazione Professionale (Cfp) accreditati e, in sussidiarietà, dagli Istituti Professionali di Stato (Ips). Come spiega, oggi, Consoli: “La programmazione sarà accompagnata da un finanziamento complessivo di 7milioni e 500mila euro, proveniente dal PR FSE+ 2021/2027 e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che verrà messo a disposizione attraverso gli avvisi pubblici di prossima emanazione. Vogliamo investire sui giovani, sulla loro autonomia e sulle loro opportunità di lavoro. L’IeFP è uno strumento decisivo per contrastare la dispersione scolastica e costruire competenze solide, richieste dalle imprese del territorio. Per il 2026 – 2027 confermiamo un’offerta ampia, qualificata e pienamente finanziata, che rafforza il sistema duale e sostiene concretamente le politiche attive del lavoro nella nostra regione”.

I percorsi IeFP

I percorsi IeFP, alternativa al sistema di istruzione superiore, sono caratterizzati da un forte orientamento pratico grazie al modello del sistema duale, che integra attività di laboratorio e periodi formativi in ambienti di lavoro. Formano operai specializzati, meccanici, idraulici, agricoltori florovivaisti, parrucchieri estetiste, informatici, calzaturieri, chimici, addetti alla ristorazione, operatori dell’abbigliamento e dei tessili per la casa. I corsi possono essere biennali o triennali, con conseguimento della qualifica di operatore IeFP, e prevedono la possibilità di frequentare un quarto anno per ottenere il diploma di tecnico IeFP.