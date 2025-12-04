Valtellina, cade elicottero: tutti illesi i cinque occupanti

Un elicottero con a bordo cinque persone è caduto a Lanzanda, in Valtellina, territorio del Comune di Sondrio. Sono tutti illesi gli occupanti: lo apprende LaPresse dai soccorritori che sono sul posto.

All’interno, diversamente da quanto comunicato in un primo momento, vi erano cinque persone. L’elicottero stava lavorando a una frana avvenuta nella zona lo scorso 11 novembre. Il velivolo era molto vicino alla superficie quando ha urtato una roccia ed è caduto. Sul posto è stato inviato l’elicottero Drago 166 del reparto volo dei Vigili del fuoco della Lombardia, con a bordo personale elisoccorritore specializzato. Contestualmente, da terra è stata mobilitata una squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) del Comando provinciale di Sondrio.

Le operazioni di soccorso sono attualmente in corso. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Sondrio, insieme ai soccorsi di Areu 118 anche con l’eliambulanza.

Gli specialisti aerosoccorritori del Reparto Volo dei Vigili del fuoco stanno attualmente operando per la messa in sicurezza dell’aeromobile precipitato. Una volta concluse le operazioni tecniche, l’area sarà posta sotto sequestro dalle autorità competenti per consentire l’avvio degli accertamenti sulle cause dell’incidente.