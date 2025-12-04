Marche, la Regione impegnata nel Patto per lo sport

“Le regioni hanno necessità di implementare lo sport a livello territoriale. È un’esigenza che emerge con forza e che richiede un impegno condiviso”. Sono le parole dell’assessore allo Sport, Tiziano Consoli, che oggi ha partecipato al Tavolo dello Sport con il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, riunitosi a Roma presso la sede della Regione Marche in via Parigi.

Le parole dell’assessore Consoli

“Il Ministro ha dimostrato ampia collaborazione nell’attuare una programmazione condivisa con le regioni. Aspetto cruciale è anche la valorizzazione e il recupero del patrimonio delle strutture sportive, specie nelle realtà più piccole. Particolare attenzione deve essere rivolta allo sport per le persone con disabilità, una richiesta molto sentita nei territori, che richiede misure adeguate per consentire alle regioni di partecipare attivamente. I sindaci si trovano spesso a dover assumere responsabilità significative per adeguare e mantenere gli impianti”.

La conferenza delle Regioni

La giornata ha visto due momenti principali: la Conferenza delle Regioni, coordinata dalla Basilicata, per definire le linee strategiche comuni, e il Tavolo dello Sport con il Ministro, dedicato all’attuazione del Patto Istituzionale per lo Sport, sottoscritto lo scorso giugno. Al centro del confronto il Fondo per la promozione dello Sport di Base 2023–2025, la cui dotazione è stata ridotta. Le Regioni hanno chiesto che le risorse eccedenti – l’extragettito – possano essere destinate, almeno in parte, direttamente a interventi regionali su Sport di Base, impiantistica minore e attività territoriali, ambiti in cui le Regioni garantiscono un presidio efficiente.

La programmazione

Tra le regioni e il Ministro Abodi è stato definito un percorso condiviso di programmazione e interventi sul territorio, con l’obiettivo di valorizzare la pratica sportiva come strumento di educazione e socializzazione, come previsto dall’articolo 33 della Costituzione, recentemente modificato su iniziativa proprio del Ministro. L’approccio collaborativo consente di allineare programmi nazionali e regionali e di condividere le risorse statali, potenziando iniziative sportive a livello locale.

La giornata si è conclusa con la consegna di un omaggio al Ministro Abodi, una filigrana della Regione Marche su carta di Fabriano, simbolo di una collaborazione istituzionale volta a rafforzare il sistema sportivo nazionale e territoriale.