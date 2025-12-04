Marche, il Polittico dei fratelli Crivelli in mostra a Milano

Il Polittico dei fratelli Carlo e Vittore Crivelli, custodito nel borgo di Monte San Martino (Macerata), quest’anno è il protagonista della tradizionale mostra di Natale di Palazzo Marino a Milano. L’esposizione aperta il 3 dicembre 2025 proseguirà fino all’11 gennaio 2026 e rientra nel programma dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, è tutta dedicata a una delle opere più significative dei fratelli Crivelli che viene custodita nel borgo marchigiano.

Un’opera unica

“Un’opera straordinaria dalla bellezza artistica e spirituale la cui esposizione milanese rappresenta una nuova occasione davvero importante per la promozione del territorio marchigiano, dei suoi borghi e del grande patrimonio artistico che custodiscono” commenta il sottosegretario alla Cultura Silvia Luconi che aggiunge: “Questa esposizione, che visiterò appena possibile compatibilmente con gli impegni istituzionali, favorisce le opportunità e promuove il prestigio del nostro territorio, che ha già dimostrato nei numeri di crescere a livello turistico testimoniando il valore anche della nostra offerta culturale, volano di una regione che vuole continuare a pensare in grande”. Si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’esposizione a cui hanno preso parte la dirigente Daniela Tisi, in rappresentanza della Regione Marche, e il sindaco di Monte San Martino, Matteo Pompei.

L’esposizione a Palazzo Marino

Accolto nella Sala Alessi di Palazzo Marino, il celebre polittico composto da 10 tavole e da una lunga predella, è stato ricomposto nella sua forma originaria mantenendo la potenza e l’armonia dell’opera completa che viene conservata nella chiesa di San Martino Vescovo a Monte San Martino. Al centro del capolavoro, che ha lasciato la sua sede originaria solo poche volte in oltre cinquecento anni (Ancona nel 1950, Fermo nel 1951 e Venezia nel 1961), la Vergine con il Bambino riporta al tema del Natale, cuore simbolico dell’esposizione che unisce storia, devozione e arte rinascimentale. Il Polittico fu realizzato nel 1490 circa dai fratelli Crivelli, veneziani di origine ma attivi nei territori dell’Adriatico che intrattenevano rapporti con la Serenissima. Operarono prevalentemente nelle Marche, creando pale e polittici su fondo oro oggi ospitati nei maggiori musei nazionali e internazionali. La Madonna in trono con il Bambino è al centro del polittico, sormontata dal Cristo morto sorretto da angeli, mentre la figura centrale della predella è il Cristo benedicente. Intorno a ognuno dei protagonisti, nei due registri superiori, quattro santi a figura intera e quattro a mezza figura, mentre nella predella ai due lati del Cristo benedicente sono visibili i dodici apostoli disposti come fossero affacciati da un loggiato.

La mostra, patrocinata dalla Regione Marche, è stata promossa da Comune di Milano, Arcidiocesi di Fermo e Intesa Sanpaolo su progetto di Palazzo Reale e Gallerie d’Italia, in collaborazione con il Comune e la Parrocchia di Monte San Martino, e realizzata da Civita Mostre e Musei con il sostegno di Rinascente. Al termine dell’esposizione l’opera verrà riportata nella Pinacoteca di Monte San Martino dove verrà sottoposta ad opere di restauro e resterà aperta al pubblico.

Gli orari per visitarla

Dal 3 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026. Palazzo Marino, Sala Alessi, Piazza della Scala 2, Milano. Orari: tutti i giorni dalle 9.30 alle 20 (ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura). Eccezioni: il 7 dicembre chiusura alle 12:00; il 24 e 31 dicembre chiusura alle 18:00; Festività: 8, 26 dicembre, 1 e 6 gennaio: orario regolare; 25 dicembre: apertura 14:30–18:30 Ingresso gratuito, con visite guidate condotte da storici dell’arte. Prenotazioni obbligatorie solo per le scuole.

I dettagli della mostra

Mostra Palazzo Marino: https://www2.comune.milano.it/web/mostrapalazzomarino