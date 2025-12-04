Marche, assessore lavoro ha incontrato HP Composites

Massima attenzione da parte della Regione Marche alle situazioni di crisi industriale che interessano il territorio. Con questo obiettivo, l’assessore al Lavoro Tiziano Consoli ha incontrato a Palazzo Raffaello i vertici e le rappresentanze sindacali dei dipendenti di HP Composites.

L’azienda

L’azienda, specializzata nel settore automotive e con sede a Campolungo (Ascoli Piceno), sta attraversando una fase critica che ha portato alla richiesta di cassa integrazione straordinaria per 537 dipendenti. Dal 1° ottobre la misura è applicata in modo rotativo a circa 100 lavoratori.

L’incontro

Durante l’incontro, la direzione aziendale ha illustrato il piano di risanamento che punta all’efficientamento dei processi produttivi e alla diversificazione dei prodotti verso nuovi settori anticiclici. Questi interventi, insieme all’arrivo di nuove commesse e a una ripresa del mercato prevista per il 2026, potrebbero favorire un incremento dei profitti e degli utili da reinvestire.

“Questo primo confronto – ha spiegato Consoli – è servito a condividere le informazioni sul piano industriale e ad ascoltare le posizioni di tutte le parti. È sicuramente positivo che l’azienda abbia predisposto un piano di risanamento, del quale abbiamo chiesto una versione completa: sarà trasmessa sia alla Regione che ai sindacati. Chiedo inoltre alla proprietà di valutare la proposta avanzata dalle rappresentanze sindacali di discutere con la Casa madre una possibile ricapitalizzazione della società. Abbiamo fissato un nuovo incontro per il prossimo 25 febbraio, utile a verificare l’evoluzione della situazione, del mercato e delle nuove commesse, alla luce dell’analisi dettagliata del piano di risanamento. Ciò che è certo – ha concluso l’assessore – è che continueremo a monitorare con attenzione la vicenda, mantenendo il nostro impegno sul fronte della formazione professionale e degli incentivi Repower, strumenti fondamentali per affrontare l’aumento dei costi energetici, una delle principali cause della crisi insieme all’incremento dei dazi e alla conseguente contrazione della domanda nei mercati di riferimento”.