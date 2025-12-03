Autovelox, Salvini: “3.500 censiti, mappa online pone fine al far west”

“Finalmente dal 28 novembre è online l’elenco ufficiale dei dispositivi di rilevamento della velocità autorizzati in tutta Italia. Si tratta di una tappa epocale che pone fine al far west di autovelox che comparivano dalla mattina alla sera”. Lo ha annunciato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, rispondendo alla Camera a una interrogazione della Lega sugli autovelox.

“Ogni cittadino potrà consultare sul sito del ministero e portale dell’automobilista marca, modello, matricola e collocazione chilometrica di ogni autovelox, e verificare che una eventuale sanzioni derivi da un dispositivo regolare oppure non censito, il che lo porterebbe a fare ricorso vincendolo. Al primo dicembre – ha spiegato – risultano censiti 3.496 dispositivi, di cui il 93% dedicati alla velocità istantanea e il 7% alla velocità media. Gli aggiornamenti di questa mappa continueranno perché è dinamica. Gli autovelox saranno continuamente censiti su tutto il territorio nazionale”.