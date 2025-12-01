Roma, vandalizzata sinagoga a Monteverde. Fadlun: "Governo fermi spirale d'odio"

Nel quartiere di Monteverde di Roma, sono comparse alcune scritte sulla sinagoga in viale di villa Pamphili. Tra le frasi riportate sui muri figurano “Monteverde antisionista e antifascista” e “Palestina Libera”. E’ stata inoltre imbrattata con vernice nera la targa dedicata a Micheal Stefano Gaj Tachè, il bambino di due anni vittima del terrorismo palestinese e morto il 9 ottobre 1982.

Victor Fadlun, Presidente della Comunità Ebraica di Roma, a LaPresse commenta: “E’ inaccettabile. La sinagoga è un luogo di ritrovo, colpirla in questo modo significa disconoscere e prevaricare su quello che è il diritto degli ebrei a potersi ritrovare. Tutto questo succede mentre pochi giorni fa è stata presa d’assalto la redazione de La Stampa a Torino. Il Governo fermi questa spirale di odio”.