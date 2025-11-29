Milano, rubano orologi di lusso con tecnica dello specchietto: 2 arresti

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano – VII Dipartimento – ha dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip nei confronti di due cittadini italiani, di 38 e 47 anni, con precedenti penali specifici, sospettati di essere gli autori di due rapine di orologi di lusso. I due sono stati rintracciati a Napoli dai poliziotti della Sezione Antirapina della Squadra Mobile della Questura di Milano insieme ai colleghi della Squadra Mobile di Napoli. Agli stessi, già arrestati in passato per fatti analoghi commessi anche a Milano e per questo ritenuti degli specialisti di questo tipo di delitto, vengono contestate due rapine entrambe consumate a Milano in Viale Fulvio Testi.

Rubato orologio da 20.000 euro

La prima il 5 febbraio 2025 in occasione della quale alla vittima venne asportato un orologio di lusso dal valore di circa 20.000 euro, e la seconda, il 12 febbraio successivo, quando venne sottratto invece un orologio d’epoca. La tecnica utilizzata dai rapinatori è quella ‘dello specchietto’: i due si muovevano a bordo di due scooters alla ricerca della possibile vittima; una volta individuata, iniziavano un vero e proprio pedinamento a bordo di un’unica moto; quando le condizioni del traffico imponevano alla vittima di rallentare, il conducente della moto urtava lo specchietto retrovisore sinistro dell’auto per indurre il guidatore ad abbassare il finestrino per riposizionarlo. In quel momento veniva aggredita dal secondo rapinatore che nel frattempo era sceso dallo scooter per poter strappare l’orologio dal polso.