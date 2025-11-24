Torino, neonata trovata in casa dentro il wc: è viva ma in gravi condizioni

Una neonata è stata trovata in casa questa mattina, lunedì 24 novembre, con la testa nell’acqua del wc in un appartamento di Ciriè, in provincia di Torino. La bambina è stata rianimata dal personale del 118 di Azienda Zero che poi l’ha trasportata dapprima all’ospedale di Ciriè e, successivamente, al Maria Vittoria di Torino. A quanto apprende LaPresse la neonata, partorita in casa, è viva ma in condizioni gravi. Indagano i carabinieri.