Milano, 22enne accoltellato in Corso Como. 18enne interrogato in carcere: ha risposto a tutte le domande

È stato interrogato nel carcere di San Vittore, a Milano, il 18enne accusato di aver partecipato all’accoltellamento di un ragazzo di 22 anni, studente dell’Università Bocconi. Ahmed Atia “ha risposto, nient’altro, in questo momento è davvero preoccupatissimo e sconvolto per le condizioni di Davide a cui manifesta ovviamente vicinanza, augurandogli il meglio e anch’io personalmente vorrei fare lo stesso per la famiglia perché mi sembra doveroso farlo assolutamente come genitore”, ha detto Elena Patrucchi, legale del 18enne che avrebbe agito assieme ad altri quattro ragazzi, di cui tre minorenni di 17 anni.

La vittima è stata ridotta in fin di vita in corso Como, pestata con violenza e poi accoltellata, tanto da subire lesioni permanenti. L’aggressione è nata col pretesto di rapinare il 22enne ed estorcergli una banconota da 50 euro. Alla domanda se il giovane avesse chiesto carta e penna per scrivere alla famiglia del ragazzo, l’avvocata ha risposto: “Lo ha fatto. Scriverà una lettera. Senz’altro”.

Accuse di tentato omicidio e rapina

La gip Chiara Valori ha fissato gli interrogatori di garanzia dopo che martedì all’alba la polizia di Stato, coordinata dal pm Andrea Zanoncelli e dalla Procura per i minorenni (che procede separatamente sui tre giovanissimi), ha dato esecuzione alle due ordinanze di custodia cautelare in carcere con le ipotesi di tentato omicidio pluriaggravato e rapina pluriaggravata. Gli arresti sono stati possibili grazie alle perquisizioni e alle intercettazioni registrate nella sala d’aspetto del Commissariato Garibaldi-Venezia.