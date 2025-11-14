Mantova, precipita elicottero: morto pilota 56enne

Incidente questa mattina nella zona di Casalromano, nel Mantovano, dove un elicottero è precipitato al suolo, forse a causa della fitta nebbia che avvolgeva la zona, un’area di campagna lungo la strada Molino Sappidola. Nell’impatto ha perso la vita il pilota, 56 anni. Il velivolo, secondo le prime informazioni, proveniva dalla provincia di Asti. Sul posto i vigili del fuoco di Mantova, che stanno lavorando per la messa in sicurezza e le verifiche tecniche, e i carabinieri di Viadana. Sono in corso le indagini per accertare le cause dell’incidente.