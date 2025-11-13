Monia Bortolotti assolta: era accusata di avere ucciso i figli

È stata assolta Monia Bortolotti dall’accusa di aver ucciso i suoi due bambini neonati, Alice e Mattia, di 4 e 2 mesi. La Corte d’Assise di Bergamo ha ritenuto nel caso della morte di Alice che “il fatto non sussiste” mentre, nel caso di Mattia, la Corte ha riconosciuto la donna “non punibile” per lo “stato di totale incapacità di intendere e volere al momento del fatto”. Per la donna, è stata disposta la “misura di sicurezza di 10 anni in una Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza”. L’avvocato di Bortolotti, Luca Bosisio, contattato da LaPresse, ha evidenziato che “non si aspettava nulla di diverso” da una assoluzione.

La ricostruzione della vicenda

I carabinieri arrestarono Monia (che tutti chiamano Mia) Bortolotti con l’accusa di aver ucciso entrambi i suoi bambini neonati, Alice e Mattia. Gli omicidi sarebbero avvenuti a distanza di un anno dall’altro: la piccola è morta il 15 novembre 2021, il secondo figlio il 25 ottobre 2022. Le indagini partirono dopo il secondo episodio: fu la stessa Bortolotti ad avvisare il 118, ma subito i sospetti dei militari coordinati dalla Procura di Bergamo si diressero su di lei per via della tenera età della vittima e alcune analogie con la morte della sorella, avvenuta l’anno prima, che in assenza di segni di violenza venne spiegata come ‘morte in culla’ a causa di un deficit da parto prematuro della bimba, nata di 7 mesi.