Roma, incendio in edificio abbandonato: almeno una persona ferita

Incendio in un edificio abbandonato a Roma, in via Cesare Tallone. All’interno della struttura vi sono persone che occupano lo stabile. Sul posto, dalle 7.20 di questa mattina, martedì, stanno operando i Vigili del Fuoco di Roma con due squadre, due autobotti e un’autoscala.

Vigili del Fuoco sulla scena dell’incendio in un palazzo abbandonato a Roma l’11 novembre 2025 (foto Vigili del Fuoco)

Almeno una persona ferita

Dalle prime informazioni, risulterebbe almeno una persona ferita. I primi a intervenire e lanciare l’allarme sono stati alcuni agenti dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), in transito nella zona, che hanno allertato i vigili del fuoco. Sul posto, poi, sono sopraggiunte altre pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del V Gruppo Casilino, tuttora impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza nell’area e nella gestione della viabilità, fornendo aiuto ai vigili del fuoco. Chiusa al traffico via Cesare Tallone, con interdizione dell’accesso anche da via di Tor Cervara.

Messi in sicurezza circa 200 senzatetto

All’interno dell’edificio avevano trovato rifugio circa 150-200 senzatetto: gli operatori li stanno aiutando a mettersi in sicurezza.