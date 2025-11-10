Arezzo, ritrovato l’elicottero precipitato

È stato ritrovato in provincia di Arezzo l’elicottero Agusta AW 109 della Leonardo precipitato ieri pomeriggio tra Marche e Toscana. Il velivolo è stato ritrovato dopo 9 ore di ricerche a Badia Tedalda, in provincia di Arezzo. Le ricerche si sono concentrate in un triangolo di 35 chilometri particolarmente impervio e raggiungibile solo a piedi al confine tra Toscana e Marche. Sul posto i Vigili del fuoco delle Marche, della Toscana e Umbria anche i cinofili, Sapr con i droni, il Soccorso alpino, Esercito e Aeronautica militare, i sanitari e alcuni cacciatori della zona che conoscono bene l’area. Il mezzo è precipitato attorno le 15 di ieri: a bordo ci sarebbero stati l’imprenditore orafo aretino Mario Paglicci e il senese Fulvio Casini.

Velivolo distrutto, corpi probabilmente all’interno

Il ritrovamento dell’elicottero Agusta AW 109 della Leonardo precipitato ieri pomeriggio tra Marche e Toscana è avvenuto poco prima delle 10. Secondo quanto apprende LaPresse è stato trovato dal nucleo elicotteri dei Vigili del fuoco di Arezzo in un crinale alberato a Badia Tedalda nell’Aretino: il velivolo è distrutto a causa del forte impatto. Non c’è traccia dei corpi delle due persone che sarebbero a bordo, Mario Paglicci e Fulvio Casini, che con tutta probabilità sono al suo interno. I Vigili del fuoco dopo averlo avvistato dall’alto si sono vericellati per raggiungerlo. Le analisi sono in corso. L’area non è raggiungibile con i mezzi se non a piedi.