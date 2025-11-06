Cuneo, maltrattamenti in centro disabili: 17 misure cautelari, 6 arresti

Direttivi e dipendenti della Società Cooperativa ‘Per mano’ sono ritenuti responsabili dei reati nei confronti di 18 persone affette da gravi forme di autismo

Sei persone sono state arrestate (per due è stata disposta la custodia cautelare e per 4 gli arresti domiciliari) e ad altre 11 è stata imposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento e comunicazione con le persone offese al termine di un’inchiesta denominata ‘Per mano’ per maltrattamenti nei confronti degli ospiti di una struttura ricettiva per disabili a Cuneo.

Le indagini e i reati contestati

Le misure cautelari, 17 in totale, sono state eseguite questa mattina, giovedì, a Cuneo e comuni limitrofi, dalla Compagnia dei Carabinieri di Cuneo, insieme al personale del Nucleo investigativo del Reparto Operativo e delle Compagnie dipendenti del Comando Provinciale di Cuneo, del Nas di Alessandria e del Nil di Cuneo. Sono state emesse il 14 ottobre dal gip della città piemontese, su richiesta della locale Procura della Repubblica, per i reati a vario titolo di maltrattamenti, lesioni personali, sequestro di persona e violenza privata.

Gli indagati sono direttivi e dipendenti della Società Cooperativa ‘Per mano’, con sede a Cuneo, ritenuti responsabili dei reati nei confronti di 18 persone, affette da gravissime forme di autismo, ospiti presso la struttura ricettiva gestita da una società cooperativa privata. Il gip del Tribunale di Cuneo, inoltre, ha disposto il sequestro preventivo della struttura, dei beni aziendali annessi, dei relativi beni strumentali e dei conti correnti.