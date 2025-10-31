Roberto Gualtieri minacciato sui social: “Mi hai buttato giù casa, ora tocca a te”

Minaccia al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: un uomo di etnia sinti ha pubblicato sui social un messaggio intimidatorio contro il primo cittadino e la sua famiglia, dopo che il Comune e il Municipio delle Torri hanno demolito due ville abusive. Si tratta di Silvio Hilicic, vicino ai clan sinti Komarov-Hilicic, storicamente legati ai Casamonica. Nella foto postata online, Hilicic impugna un fucile mitragliatore e scrive: “Questo è per te, sindaco, e per la tua famiglia. Come ha già buttato la nostra casa, io butterò la sua; tempo al tempo. Lo Stato non mi fa paura”. La minaccia arriva da via Arzachena 52 a Rocca Cencia, dove per oltre vent’anni il clan ha occupato due villette abusive, diventate simbolo di un radicamento criminale nella periferia est della Capitale.

Gualtieri: “Minacce non modificano nostro impegno contro le mafie“

“Desidero ringraziare tutte le persone e le istituzioni che mi hanno manifestato solidarietà e vicinanza. Le minacce non modificano di una virgola il nostro impegno contro le mafie e per affermare la legalità e restituire ai cittadini spazi oggi sottratti alla criminalità. Continueremo, insieme alla Prefettura, alla Questura e alle forze dell’ordine, a lavorare con determinazione per rendere Roma una città più sicura e più giusta”. Così in una nota il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, destinatario di un messaggio intimidatorio pubblicato sui social a seguito del recente abbattimento di due ville abusive nel Municipio delle Torri.

Meloni: “Intimidazione inaccettabile, solidarietà a Gualtieri”

“Desidero esprimere solidarietà al sindaco di Roma Roberto Gualtieri per le gravi minacce ricevute oggi – tramite social – da un uomo che, secondo quando riporta la stampa, sarebbe vicino ai clan sinti. Un’intimidazione inaccettabile, nei confronti della persona e dell’istituzione che rappresenta, che va stigmatizzata con fermezza”. Così su X la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

“Desidero esprimere la mia piena solidarietà al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri per le gravi minacce ricevute. Ogni forma di intimidazione è inaccettabile e va condannata con fermezza”. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. “Confido che le forze dell’ordine facciano piena luce sull’accaduto. Al Sindaco Gualtieri, a nome della Regione Lazio e mio personale, la più convinta solidarietà”, conclude Rocca.

Il Municipio: “Personaggi pericolosi, episodio gravissimo”

“Esprimo tutta la mia solidarietà al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri per le vili minacce subite da un membro della famiglia sinti che è stata sgomberata mercoledì scorso e ne è stata demolita la villa abusiva. Questo episodio gravissimo conferma quanto questi personaggi siano pericolosi e la necessità di mettere in campo qualsiasi azione utile a contrastarli. Hanno spadroneggiato per il territorio indisturbati per anni, ora basta. Al Sindaco Gualtieri tutta la mia solidarietà, comprendo perfettamente cosa significhi battersi per la legalità in contesti come questi e il rischio per la propria incolumità. Comune di Roma e Municipio delle Torri sono uniti in questa battaglia: i cittadini non vogliono mai più avere a che fare con questi personaggi”. Così il Presidente del Municipio VI delle Torri di Roma, Nicola Franco.

Il Pd: “Non ci faremo intimidire”

“Esprimo la solidarietà e la vicinanza mia personale e di tutta la comunità del Partito Democratico al sindaco Roberto Gualtieri e alla sua famiglia per le gravissime minacce subite. A Roberto vogliamo dire che non è solo e che tutto il Pd è al suo fianco e sostiene la sua opera coraggiosa e determinata”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein. “Piena solidarietà al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e alla sua famiglia per le inaccettabili minacce ricevute. Chiunque pensi di intimidire con la violenza o con il linguaggio dell’odio deve sapere che troverà sempre una risposta ferma e unita dello Stato e delle istituzioni democratiche. Roma non si piega alle minacce e continuerà con determinazione il lavoro per la legalità e la giustizia sociale in ogni territorio della città”. Così Andrea Casu, deputato del Partito democratico. “Esprimo solidarietà al sindaco Gualtieri per le minacce ricevute. È un episodio grave, che colpisce l’intera comunità romana. Il lavoro per la legalità e per restituire dignità ai territori è la risposta più forte a chi tenta di intimidire chi serve le istituzioni con serietà e coraggio”. Così Daniele Leodori, Segretario regionale del Partito.